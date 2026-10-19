Lucca, le scuole Pascoli avranno un nuovo giardino: presentato il progetto

Un nuovo cortile, completamente rinnovato, per le scuole dell’infanzia e primaria Pascoli in piazza Santa Maria Forisportam. Prosegue infatti l’impegno dell’amministrazione comunale per rinnovare, riqualificare e rendere più funzionali le scuole del territorio, sia all’interno degli edifici che negli spazi esterni.

“Il giardino delle scuole Pascoli aveva da tempo bisogno di un intervento complessivo – dichiara a questo proposito l’assessora all’edilizia scolastica Simona Testaferrata – che potesse risolvere le principali difficoltà dovute al fatto che sulla superficie sterrata il continuo calpestio non consente la crescita del manto erboso. Con questo progetto andremo a riqualificare completamente il cortile, utilizzando una pavimentazione antitrauma colorata in tono con l’ambiente circostante, sul modello di quanto abbiamo fatto già in altre scuole, come ad esempio alla scuola d’infanzia e primaria di San Marco, in via Salicchi, all’infanzia di San Michele di Moriano e a quella di Nozzano. Questa soluzione consente di rendere lo spazio esterno completamente fruibile dai bambini in sicurezza, sia per il gioco che per le attività didattiche all’aperto. Si tratta di un ulteriore passo che facciamo per rendere le nostre scuole più accoglienti, più belle e funzionali”.

Sul cortile saranno realizzati due spazi, uno per la scuola dell’infanzia e uno per la primaria, con pavimentazioni antitrauma colorate completamente amovibili, con sottofondo in stabilizzato. Lo spazio della primaria riprodurrà una grande scacchiera, visto che i bambini della Pascoli svolgono attività con gli scacchi che li hanno portati anche a confrontarsi con altre scuole anche fuori regione.