L'appuntamento|
Al parco dell’infinito il laboratorio di zucche di Difendere Lucca
“Un appuntamento dedicato alle famiglie. Per i bambini sarà prevista una gustosa merenda”, dicono gli organizzatori
Un laboratorio di zucche gratuito dedicato alle famiglie. Difendere Lucca organizza l’appuntamento che si terrà domenica (25 ottobre), dalle 15 alle 17, al parco dell’infinito (via della Scogliera). In caso di pioggia, si terrà invece nella sede di Difendere Lucca a Sant’Anna (via Pisana, 25).
“Si tratta di un appuntamento dedicato alle famiglie — scrivono gli organizzatori — dove bambini e genitori saranno guidati nella decorazione delle zucche, intagliando e colorando. Per i bambini sarà prevista una gustosa merenda”.
“L’evento si inserisce nella serie di attività gratuite che Difendere Lucca organizza per le famiglie — conclude la nota — coma la festa di Befana o la caccia alle uova pasquali. L’inizio dell’autunno regala invece la possibilità di giocare con le zucche in totale sicurezza. Per tutti gli aggiornamenti sull’eventuale spostamento di sede in caso di pioggia si consiglia di seguire le nostre pagine social”.