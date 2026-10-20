Campo nomadi di via delle Tagliate, Bartolomei: “Tolleranza zero per reati ambientali”

“Esprimo il mio più vivo ringraziamento alla Questura di Lucca e alla nostra Polizia Locale per l’importante operazione congiunta che ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di dieci persone e al sequestro di sei mezzi, a seguito di un’articolata attività investigativa legata alla gestione e allo smaltimento illecito di rifiuti“. Lo afferma l’assessore al sociale, Salvadore Bartolomei, riguardo ai fatti accaduti al campo nomadi di via delle Tagliate.

“Si tratta di condotte particolarmente gravi – prosegue il rappresentante dell’amministrazione comunale – che rappresentano una minaccia per l’ambiente, per la qualità dell’aria e per la salute dei cittadini, tanto più perché si verificano in piena area urbana, a pochi passi dal Parco fluviale, un luogo di grande valore ambientale e molto frequentato dalla nostra comunità. La professionalità e l’attenzione della nostra Polizia Locale nei confronti di questa tipologia di reati è da tempo molto alta, grazie alle competenze acquisite negli anni, che anche in questo caso si sono dimostrate preziose, e grazie alla costante collaborazione con Sistema ambiente, Arpat e le altre Forze dell’Ordine”.