In San Micheletto il convegno dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca

L’evento è promosso dall’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca

Sabato (24 ottobre), nell’auditorium di San Micheletto, dalle 8,45 alle 17, si terrà il convegno Le certificazioni: luci, ombre e novità. L’evento è promosso dall’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca, con il contributo della Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Saranno presenti Filippo Anelli, presidente Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri; Andrea Senna, presidente nazionale Cao; Giuseppe Magro, presidente regionale Cao; Roberto Monaco, segretario nazionale Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri; Antonio Natale, segretario nazionale Cao. A fare gli onori di casa il presidente dell’ordine lucchese, Umberto Quiriconi, e il presidente della commissione odontoiatri di Lucca, Luigi Vasco Nardi. Moderano i medici legali Gilberto Martinelli e Filippo Teresi.