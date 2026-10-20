In San Micheletto il convegno dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca
L’evento è promosso dall’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca
Sabato (24 ottobre), nell’auditorium di San Micheletto, dalle 8,45 alle 17, si terrà il convegno Le certificazioni: luci, ombre e novità. L’evento è promosso dall’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca, con il contributo della Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Saranno presenti Filippo Anelli, presidente Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri; Andrea Senna, presidente nazionale Cao; Giuseppe Magro, presidente regionale Cao; Roberto Monaco, segretario nazionale Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri; Antonio Natale, segretario nazionale Cao. A fare gli onori di casa il presidente dell’ordine lucchese, Umberto Quiriconi, e il presidente della commissione odontoiatri di Lucca, Luigi Vasco Nardi. Moderano i medici legali Gilberto Martinelli e Filippo Teresi.
Tanti gli interventi previsti per dibattere un tema di grande attualità: Luca Nocco (avvocato, consulente legale OMCeO Lucca,) Renato Bertolucci (psicologo e psicoterapeuta); Gabriele Calcinai (responsabile centro medico legale Inail di Lucca e Massa Carrara); Filippo Teresi (responsabile centro medico legale Inps di Lucca, consigliere OMCeO Lucca); Diana Bonuccelli (responsabile medicina legale Asl Toscana nord ovest); Ilaria Marradi (medico legale libero professionista); Umberto Quiriconi (presidente OMCeO Lucca); Luigi Vasco Nardi (presidente Cao Lucca); Carlo Blasi (Responsabile del centro medico legale Inps di Firenze, coordinatore regione Toscana); Tommaso Candelori (responsabile del centro medico legale Inps di Massa Carrara) e Valeria Marino (dirigente medico al centro medico legale Inps di Lucca).