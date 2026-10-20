I dati|
Incidenti stradali: calano le vittime in provincia di Lucca, ma aumentano i sinistri nei centri urbani
Il presidente Aci Lucca: “Riteniamo fondamentale intensificare le campagne di educazione stradale rivolte ai giovani, la tutela dei pedoni e dei ciclisti”
Nell’anno 2025 nel territorio provinciale lucchese cala il numero dei decessi, ma si registra un incremento degli incidenti e dei feriti nei centri urbani. Emerge dai dati resi noti dall’Automobile Club Lucca.
Nel corso del 2025, in provincia di Lucca si sono verificati 1704 incidenti stradali, con una lievissima flessione rispetto ai 1720 del 2024 (-0,93 per cento). Il dato più rilevante ed incoraggiante riguarda la riduzione delle vittime mortali: si sono registrati 20 decessi a fronte dei 24 dell’anno precedente, pari a una riduzione del 16,67 per cento. Resta sostanzialmente stazionario il numero dei feriti (2186 rispetto a 2185 del 2024).
Tra i Comuni più colpiti per numero di sinistri figurano Lucca (433 incidenti e 3 vittime), Viareggio (349 incidenti e 4 vittime), Camaiore (200 incidenti e 2 vittime), Pietrasanta (142 incidenti e 2 vittime) e Capannori (139 incidenti e 3 vittime).
Nel territorio comunale di Lucca, il 2025 ha fatto segnare un incremento della sinistrosità generale: 433 incidenti contro i 402 del 2024 (+7,71 per cento) e 559 feriti (+4,10 per cento). Si rileva tuttavia un calo dei sinistri mortali, scesi da 5 a 3.
La quasi totalità degli incidenti nel capoluogo si è verificata sulle strade urbane (330 sinistri), confermando come la rete viaria cittadina sia il contesto a maggior rischio per gli utenti della strada.
Analizzando le dinamiche comportamentali a livello provinciale, le prime cause di incidente risultano essere: mancato rispetto della segnaletica e delle precedenze: 472 casi (36,99 per cento delle infrazioni totali); guida distratta o andamento indeciso: 216 casi (16,93 per cento); velocità commisurata o eccessiva: 150 casi (11,76 per cento), che costituisce però la prima causa tra gli incidenti con esito mortale (45,45 per cento); mancato rispetto della distanza di sicurezza: 198 casi (15,52 per cento).
Per quanto riguarda i mezzi coinvolti, la maggior parte dei sinistri riguarda le autovetture (1905 veicoli coinvolti), ma si conferma l’elevata vulnerabilità degli utenti delle due ruote e dei pedoni: in tutta la provincia si contano 501 motocicli (5 morti), 220 biciclette (4 morti), 188 ciclomotori (1 morto) e 153 pedoni feriti con 4 vittime mortali.
“I dati del 2025 ci consegnano un messaggio chiaro. Se da un lato la diminuzione dei decessi in provincia attesta l’efficacia dei presidi e dei miglioramenti infrastrutturali – dichiara il direttore dell’Aci di Lucca, Luca Sangiorgio – dall’altro l’aumento degli incidenti in ambito urbano evidenzia quanto la distrazione alla guida, l’uso del cellulare e la disattenzione alle precedenze continuino a rappresentare un pericolo costante. Riteniamo fondamentale intensificare le campagne di educazione stradale rivolte ai giovani, la tutela dei pedoni e dei ciclisti e la promozione di comportamenti responsabili al volante. Aci Lucca confermerà e rafforzerà il proprio impegno al fianco delle Istituzioni e delle Forze dell’ordine per fare della sicurezza stradale una priorità condivisa da tutta la comunità”.