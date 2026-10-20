Incidenti stradali: calano le vittime in provincia di Lucca, ma aumentano i sinistri nei centri urbani

Nel corso del 2025, in provincia di Lucca si sono verificati 1704 incidenti stradali , con una lievissima flessione rispetto ai 1720 del 2024 (-0,93 per cento). Il dato più rilevante ed incoraggiante riguarda la riduzione delle vittime mortali: si sono registrati 20 decessi a fronte dei 24 dell’anno precedente , pari a una riduzione del 16,67 per cento. Resta sostanzialmente stazionario il numero dei feriti (2186 rispetto a 2185 del 2024).

Tra i Comuni più colpiti per numero di sinistri figurano Lucca (433 incidenti e 3 vittime), Viareggio (349 incidenti e 4 vittime), Camaiore (200 incidenti e 2 vittime), Pietrasanta (142 incidenti e 2 vittime) e Capannori (139 incidenti e 3 vittime).