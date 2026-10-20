Lions Club Lucca Host, raccolte 310 paia di occhiali usati

Con il 18 ottobre si è chiusa la settimana del service Lions per la vista, che ha visto i Lions di tutto il mondo attivarsi sul fronte della lotta alla cecità prevenibile.

Da quando nel 1925 sono stati definiti dalla non vedente Helen Keller ‘cavalieri della luce nella lotta contro le tenebre’, i Lions si sono impegnati a livello mondiale per migliorare la vita di milioni di non vedenti e di ipovedenti.

I Lions italiani da anni sono attivi con la campagna Sight for kid volta ad offrire screening gratuiti per la prevenzione dell’ambliopia infantile, con il service Il libro parlato diretto alla donazione di audiolibri, con il Centro cani guida di Limbiate che alleva e addestra animali da regalare ai non vedenti, con la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jons Ets per il prelievo, la conservazione e la distribuzione di cornee umane a scopo di trapianto.

Inoltre, il Centro italiano Lions raccolta occhiali usati di Chivasso ha recuperato oltre 4,5 milioni di paia di occhiali usati, rigenerandone e distribuendone più di 2 milioni ad altrettante persone in condizioni di povertà in 73 paesi del mondo.

Il Lions Club Lucca Host, in particolare, sin dai propri albori ha messo al centro dell’attività la raccolta di occhiali usati, riuscendo a spedire al Centro italiano raccolta occhiali usati più di 30mila paia di occhiali. Quest’anno, in occasione della settimana del service per la vista, oltre alla perdurante rete di consegna presso negozi, supermercati, scuole e farmacie, è stato allestito un punto di raccolta e di sensibilizzazione sul tema della salute oculare presso la farmacia Martinelli in Sant’Anna, raccogliendo ben 310 paia di occhiali.