Lucca Comics, per cinque postazioni ambulanti nella prima periferia scattano i divieti di sosta

Il provvedimento dà seguito alla richiesta inoltrata dallo Sportello unico per le imprese e recepisce le decisioni della giunta comunale che, con deliberazione del 15 ottobre 2026 ha individuato i posteggi fuori mercato previsti dal piano del commercio.

Nello specifico, dalla mezzanotte del 28 ottobre alle 24 dell’1 novembre scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 nelle seguenti postazioni individuate dagli uffici tecnici: all’inizio di via Vitricaia, sul lato destro imboccando la strada da viale San Concordio, nel tratto compreso tra la fine del marciapiede e il cartello del Penny Market; nel parcheggio situato all’intersezione tra via Savonarola e viale San Concordio, nei pressi della rotatoria; in via della Formica, all’interno del parcheggio del Parco della Pace, limitatamente ai tre stalli adiacenti al posto auto riservato alle persone diversamente abili; in via Puccini, all’inizio della viabilità dal lato del sottopasso pedonale, nel primo stallo di sosta blu nei pressi dell’esercizio Pensarecasa.it; in via Tinivella, nei pressi del civico 115 su entrambi i lati della carreggiata, occupando i primi quattro stalli auto bianchi situati sia di fronte alla prima abitazione sia sul lato della sede delle assicurazioni Generali.