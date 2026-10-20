L'ordinanza|
Lucca Comics, per cinque postazioni ambulanti nella prima periferia scattano i divieti di sosta
Saranno collocate in via Vitricaia, al parcheggio di via Savonarola, al Parco della Pace, in via Puccini e in via Tinivella
Con l’imminente avvio di Lucca Comics & Games il Comune di Lucca prosegue nell’adozione dei provvedimentii necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali e la sicurezza della circolazione.
L’amministrazione comunale ha istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 in diverse strade della prima periferia cittadina per consentire il posizionamento dei posteggi isolati riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche.
Il provvedimento dà seguito alla richiesta inoltrata dallo Sportello unico per le imprese e recepisce le decisioni della giunta comunale che, con deliberazione del 15 ottobre 2026 ha individuato i posteggi fuori mercato previsti dal piano del commercio.
Nello specifico, dalla mezzanotte del 28 ottobre alle 24 dell’1 novembre scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 nelle seguenti postazioni individuate dagli uffici tecnici: all’inizio di via Vitricaia, sul lato destro imboccando la strada da viale San Concordio, nel tratto compreso tra la fine del marciapiede e il cartello del Penny Market; nel parcheggio situato all’intersezione tra via Savonarola e viale San Concordio, nei pressi della rotatoria; in via della Formica, all’interno del parcheggio del Parco della Pace, limitatamente ai tre stalli adiacenti al posto auto riservato alle persone diversamente abili; in via Puccini, all’inizio della viabilità dal lato del sottopasso pedonale, nel primo stallo di sosta blu nei pressi dell’esercizio Pensarecasa.it; in via Tinivella, nei pressi del civico 115 su entrambi i lati della carreggiata, occupando i primi quattro stalli auto bianchi situati sia di fronte alla prima abitazione sia sul lato della sede delle assicurazioni Generali.
L’allestimento della segnaletica stradale temporanea, le comunicazioni alla centrale operativa della polizia municipale e la delimitazione delle aree rispetto alla sede stradale saranno curati dalla ditta Cmb Service Srl di Perugia, incaricata dell’esecuzione del servizio.