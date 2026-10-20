Nuova viabilità a San Marco per collegare via Borgognoni a via Salicchi: in vista una nuova rotonda

Un nuovo passo formale verso il restyling della viabilità e delle infrastrutture pedonali a San Marco e nella zona nord della città. Il Comune di Lucca ha approvato la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei servizi preliminare per il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla riqualificazione dei marciapiedi di via Teodoro Borgognoni e al loro prolungamento fino a via Jacopo Della Quercia.

Il provvedimento, contenuto nella determinazione dirigenziale dichiara chiusa con esito favorevole la procedura di concertazione avviata lo scorso luglio dal responsabile unico del procedimento, l’ingegner Francesca Guidotti. L’intervento fa parte del programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 (con un finanziamento previsto di 300mila euro per l’anno 2026) ed è strettamente correlato alle altre opere strategiche d’area, quali la nuova viabilità di collegamento tra via Borgognoni e via di Salicchi con rotatoria su via delle Ville (lavori per 1,5 milioni di euro) e la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio della scuola primaria di San Donato (250mila euro().

La progettazione dell’opera, affidata all’ingegner Giuseppe Amante, ha ottenuto il completo via libera da parte degli enti e dei gestori dei sottoservizi coinvolti. Durante la fase asincrona della Conferenza dei servizi sono pervenuti i pareri e i contributi tecnici di Regione Toscana (Genio Civile), Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Provincia di Lucca, Arpat, Geal, Gesam, Infratel, Vodafone, Fastweb, Fibercop e dei vari uffici comunali competenti (Strade, traffico, verde pubblico, ambiente e mobilità). Ai sensi di legge, sono stati acquisiti implicitamente con esito favorevole i pareri delle amministrazioni che non hanno inoltrato osservazioni nei termini stabiliti, tra cui la Soprintendenza di Lucca, Enel, Terna, Snam e Sistema Ambiente.