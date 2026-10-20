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Caffè con il sindaco
Pasticceria Momus
Sant'Anna
Lucca

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Dalla Città
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Pardini: “Amministrare significa essere presenti sul territorio, ascoltare e confrontarsi”

20 ottobre 2026 | 15:21
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di Redazione

Redazione

Pardini: &#8220;Amministrare significa essere presenti sul territorio, ascoltare e confrontarsi&#8221;

L’incontro odierno tra il sindaco di Lucca ed i cittadini si è tenuto a San’Anna alla pasticceria Momus

Questa mattina (20 ottobre), alla pasticceria Momus di Sant’Anna, si è tenuto l’appuntamento Caffè con il Sindaco, organizzato dal primo cittadino di Lucca, Mario Pardini.

“Un nuovo appuntamento di ascolto e confronto diretto con i cittadini. Tante idee, suggerimenti e segnalazioni, perché – afferma Pardini – amministrare una città significa anche essere presenti sul territorio, ascoltare e confrontarsi ogni giorno. Grazie a tutti i partecipanti e allo staff del Momus per l’accoglienza!”.

Mario Pardini, Caffè col sindaco Mario Pardini, Caffè col sindaco