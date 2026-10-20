L'incontro|
Dalla Città/
Pardini: “Amministrare significa essere presenti sul territorio, ascoltare e confrontarsi”
20 ottobre 2026 | 15:21
L’incontro odierno tra il sindaco di Lucca ed i cittadini si è tenuto a San’Anna alla pasticceria Momus
Questa mattina (20 ottobre), alla pasticceria Momus di Sant’Anna, si è tenuto l’appuntamento Caffè con il Sindaco, organizzato dal primo cittadino di Lucca, Mario Pardini.
“Un nuovo appuntamento di ascolto e confronto diretto con i cittadini. Tante idee, suggerimenti e segnalazioni, perché – afferma Pardini – amministrare una città significa anche essere presenti sul territorio, ascoltare e confrontarsi ogni giorno. Grazie a tutti i partecipanti e allo staff del Momus per l’accoglienza!”.