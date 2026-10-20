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Parrucchiere da tre generazioni: l’omaggio del Comune
Ricevuto dalla fondatrice Iolanda Fagni. L’impresa a conduzione familiare va avanti dal 1961
Rp Parrucchieri festeggia 65 anni di attività a Lucca. Per questo il sindaco Mario Pardini ha voluto consegnare, a nome della città e insieme all’assessore al commercio Paola Granucci, una pergamena celebrativa del Comune.
Il riconoscimento ricevuto dalla fondatrice Iolanda Fagni, per il Comune è “il coronamento di un’impresa a conduzione familiare che va avanti dal 1961. Nel 1982 la figlia della signora Fagni, Daniela Brunini, si è affiancata alla madre nell’attività e nel 2013 ha fatto il suo ingresso anche la nipote Rebecca Pierini, oggi titolare.
“RP Parrucchieri in più di mezzo secolo racconta un’Italia da preservare – ha dichiarato il primo cittadino -, che fonda la sua storia nella passione, nella dedizione ed in un forte legame con le proprie radici ed affetti. Faccio i miei migliori auguri a Iolanda Fagni ed alla sua famiglia per l’importante risultato raggiunto”.