Logo
commercio
parrucchiera
Lucca
Iolanda Fagni

commercio

|
Dalla Città
/

Parrucchiere da tre generazioni: l’omaggio del Comune

20 ottobre 2026 | 11:23
Share0
di Redazione

Redazione

Parrucchiere da tre generazioni: l&#8217;omaggio del Comune

Ricevuto dalla fondatrice Iolanda Fagni. L’impresa a conduzione familiare va avanti dal 1961

Rp Parrucchieri festeggia 65 anni di attività a Lucca. Per questo il sindaco Mario Pardini ha voluto consegnare, a nome della città e insieme all’assessore al commercio Paola Granucci, una pergamena celebrativa del Comune.

Il riconoscimento ricevuto dalla fondatrice Iolanda Fagni, per il Comune è “il coronamento di un’impresa a conduzione familiare che va avanti dal 1961. Nel 1982 la figlia della signora Fagni, Daniela Brunini, si è affiancata alla madre nell’attività e nel 2013 ha fatto il suo ingresso anche la nipote Rebecca Pierini, oggi titolare.

“RP Parrucchieri in più di mezzo secolo racconta un’Italia da preservare – ha dichiarato il primo cittadino -, che fonda la sua storia nella passione, nella dedizione ed in un forte legame con le proprie radici ed affetti. Faccio i miei migliori auguri a Iolanda Fagni ed alla sua famiglia per l’importante risultato raggiunto”.