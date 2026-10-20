Parrucchiere da tre generazioni: l’omaggio del Comune

Rp Parrucchieri festeggia 65 anni di attività a Lucca. Per questo il sindaco Mario Pardini ha voluto consegnare, a nome della città e insieme all’assessore al commercio Paola Granucci, una pergamena celebrativa del Comune.

Il riconoscimento ricevuto dalla fondatrice Iolanda Fagni, per il Comune è “il coronamento di un’impresa a conduzione familiare che va avanti dal 1961. Nel 1982 la figlia della signora Fagni, Daniela Brunini, si è affiancata alla madre nell’attività e nel 2013 ha fatto il suo ingresso anche la nipote Rebecca Pierini, oggi titolare.