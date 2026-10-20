Scuola Imt, NeuraShield Technology vince la Start Cup Toscana 2026

I vincitori avranno accesso alla finale nazionale che si svolgerà a Bari il 3 e 4 dicembre 2026

Migliori idee d’impresa ad alto contenuto tecnologico nate dal mondo della ricerca toscana. NeuraShield Technology ha vinto la Start cup Toscana 2026 ed è stata premiata ieri (19 ottobre), alla Scuola Imt Alti Studi Lucca, che quest’anno ha ospitato l’evento finale dell’iniziativa finanziata e patrocinata dalla Regione Toscana, promossa nell’ambito di GiovaniSì e organizzata dall’Ufficio regionale di trasferimento tecnologico con gli Atenei e le Scuole universitarie superiori della Toscana.

La start up dell’Università di Firenze ha ottenuto il primo posto grazie a un dispositivo IoT da integrare nei caschi da moto e da bici che stima in tempo reale la gravità del trauma cranico e allerta i soccorsi, trasformando il casco in un sistema intelligente di sicurezza proattivo.

Il secondo posto è andato a UltraSperm, una start up della Scuola Superiore Sant’Anna che ha portato in gara una tecnologia a ultrasuoni per migliorare la qualità del liquido seminale e rendere più efficaci le procedure di procreazione medicalmente assistita (Pma). Terzo posto per Dethenco dell’Università di Siena: la start up ha conquistato il terzo gradino del podio grazie alla proposta di una tecnologia che mira a ridurre gli insuccessi nello sviluppo dei farmaci.