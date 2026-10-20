Serata amarcord alle Madonne Bianche per ricordare i successi del Picciorana anni Ottanta

Una bella serata all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e della passione per il pallone. Venerdì scorso (16 ottobre) il ristorante Le Madonne Bianche di Lucca ha fatto da cornice a una speciale rimpatriata sportiva: a ritrovarsi attorno allo stesso tavolo, dopo tantissimi anni, sono stati gli ex calciatori del Picciorana, protagonisti di un’annata calcistica indimenticabile a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta con i Pulcini.

Una reunion nata per celebrare i successi di quel gruppo fantastico che nella stagione 1989 alzò al cielo il prestigioso Torneo della Madonnina a Capannori e conquistò un ottimo terzo posto nel campionato Figc 1988/1989. Tra un piatto e un bicchiere di buon vino, la serata è scivolata via tra aneddoti, risate e tanta nostalgia, vissuta sfogliando e mettendo a confronto gli album con le foto d’epoca e gli scatti dell’attualità.

A rendere ancora più speciale la conviviale è stato il contributo a distanza di Manuele Cacicia, ex compagno di squadra e oggi apprezzato allenatore in seconda del Venezia in serie A. Impossibilitato a partecipare di persona per gli impegni professionali nel massimo campionato, Cacicia non ha voluto far mancare la propria vicinanza inviando da Venezia un caloroso videomessaggio di saluto unitamente ad alcune foto scattate in laguna.