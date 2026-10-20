La richiesta|
Vivere il centro storico: “A quanto ammontano i contributi erogati dal Comune al Summer Festival?”
Il comitato: “Il sindaco potrebbe esporre questi numeri nella sua rubrica periodica ‘Una pillola di verità’. Vogliamo partecipazione!”
“Chiediamo chiarezza al Sindaco Pardini sui contributi e le sponsorizzazioni del Lucca Summer Festival”. Lo afferma il comitato Vivere il centro storico.
“L’incontro tra il sindaco di Lucca, Mario Pardini, e l’assessore Alessandro Onorato del Comune di Roma – dice il comitato – ha messo in luce due approcci radicalmente diversi alla gestione dei grandi eventi. A Roma, come ha confermato l’assessore, i grandi eventi generano proventi considerevoli che vengono reinvestiti nel settore sociale. A Lucca, invece, il sindaco Pardini ha dichiarato che le spese per contributi e sponsorizzazioni sono limitate a circa il 3 per cento del bilancio comunale. I numeri, tuttavia, meritano attenzione. Secondo il rendiconto di gestione in pillole del Comune di Lucca, le spese totali ammontano a 153.553.401,74 euro. Il 3 per cento corrisponde a circa 4,5 milioni di euro: una cifra significativa, paragonabile, in termini simbolici, a una rotatoria al mese destinata agli organizzatori di eventi”.
“È del tutto normale – spiega Vivere il centro storico – che una pubblica amministrazione conceda patrocinio e sponsorizzazioni a iniziative meritevoli. Il carattere di normalità viene meno, però, se i contributi vanno a imprese a scopo di lucro che operano sul territorio comunale, aumentando i loro ricavi. Per evitare semplificazioni o errori di valutazione, invitiamo il sindaco a fornire chiarimenti su tre semplici domande: a quanto ammontano i contributi a fondo perduto erogati dal Comune di Lucca?; la somma tiene conto anche di quanto non incassato per esenzioni e servizi (suolo
pubblico, diritto d’immagine, impiego di personale comunale, ecc.)?; quanti di questi contributi sono andati a enti o società a scopo di lucro”.
“È fondamentale avere chiarezza su una spesa così elevata del bilancio. Il sindaco potrebbe esporre questi numeri nella sua rubrica periodica Una pillola di verità. Le opinioni sono libere. I numeri no. Vogliamo partecipazione!“, conclude il comitato.