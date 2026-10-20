Vivere il centro storico: “A quanto ammontano i contributi erogati dal Comune al Summer Festival?”

“L’incontro tra il sindaco di Lucca, Mario Pardini, e l’assessore Alessandro Onorato del Comune di Roma – dice il comitato – ha messo in luce due approcci radicalmente diversi alla gestione dei grandi eventi. A Roma, come ha confermato l’assessore, i grandi eventi generano proventi considerevoli che vengono reinvestiti nel settore sociale. A Lucca, invece, il sindaco Pardini ha dichiarato che le spese per contributi e sponsorizzazioni sono limitate a circa il 3 per cento del bilancio comunale. I numeri, tuttavia, meritano attenzione. Secondo il rendiconto di gestione in pillole del Comune di Lucca, le spese totali ammontano a 153.553.401,74 euro. Il 3 per cento corrisponde a circa 4,5 milioni di euro: una cifra significativa, paragonabile, in termini simbolici, a una rotatoria al mese destinata agli organizzatori di eventi”.