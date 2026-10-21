Al Rotary Club Lucca la visita del governatore del Distretto 2071, Alberto Papini

Una serata speciale, all’insegna di amicizia, dialogo e valori rotariani: “Continuiamo il nostro cammino con passione e spirito di servizio”

Una serata di incontro, condivisione e spirito rotariano.

In occasione della visita ufficiale del governatore del Distretto 2071, Alberto Papini, il Rotary Club Lucca Giacomo Puccini ha vissuto una serata speciale, all’insegna dell’amicizia, del dialogo e dei valori rotariani.

Nella giornata di ieri (20 ottobre), ad accogliere il governatore e la consorte Lucia sono stati il presidente Matteo Franceschi, insieme alla consorte Paola, i membri del consiglio direttivo e i presidenti delle diverse commissioni del club.

Un ringraziamento particolare al socio Alessandro Pachetti, assistente del governatore, che, insieme alla consorte Cristina, ha contribuito con impegno e partecipazione alla piena riuscita della visita.

Un sentito grazie è andato anche al governatore Alberto Papini per le sue preziose parole, il suo entusiasmo e la sua visione, che rappresentano uno stimolo importante per il nostro percorso in questo anno rotariano.

Un grazie di cuore a tutti i soci e ai loro familiari che, con la loro numerosa e calorosa partecipazione, hanno reso l’incontro ancora più significativo, testimoniando la vitalità del club e la forza dei legami che ci uniscono.