Al Rotary Club Lucca la visita del governatore del Distretto 2071, Alberto Papini
Una serata speciale, all’insegna di amicizia, dialogo e valori rotariani: “Continuiamo il nostro cammino con passione e spirito di servizio”
Una serata di incontro, condivisione e spirito rotariano.
In occasione della visita ufficiale del governatore del Distretto 2071, Alberto Papini, il Rotary Club Lucca Giacomo Puccini ha vissuto una serata speciale, all’insegna dell’amicizia, del dialogo e dei valori rotariani.
Nella giornata di ieri (20 ottobre), ad accogliere il governatore e la consorte Lucia sono stati il presidente Matteo Franceschi, insieme alla consorte Paola, i membri del consiglio direttivo e i presidenti delle diverse commissioni del club.
Un ringraziamento particolare al socio Alessandro Pachetti, assistente del governatore, che, insieme alla consorte Cristina, ha contribuito con impegno e partecipazione alla piena riuscita della visita.
Un sentito grazie è andato anche al governatore Alberto Papini per le sue preziose parole, il suo entusiasmo e la sua visione, che rappresentano uno stimolo importante per il nostro percorso in questo anno rotariano.
Un grazie di cuore a tutti i soci e ai loro familiari che, con la loro numerosa e calorosa partecipazione, hanno reso l’incontro ancora più significativo, testimoniando la vitalità del club e la forza dei legami che ci uniscono.
“Insieme – dicono dal Rotary Club Lucca Giacomo Puccini – continuiamo il nostro cammino con passione, amicizia e spirito di servizio, fedeli ai valori del Rotary e pronti a trasformare le idee in azioni concrete e durature per la comunità”.