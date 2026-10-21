Caro carburante, Anpana Lucca chiede il sostegno dei cittadini

L’ondata di rincari che ha travolto il settore dei carburanti continua a far sentire i suoi effetti sul tessuto sociale del territorio. Dopo le difficoltà riscontrate dal servizio sanitario per la gestione delle ambulanze, i costi del carburante stanno mettendo a dura prova anche il mondo dell’associazionismo animale e della tutela ambientale.

A lanciare l’allarme in queste ore è la sezione di Anpana Lucca, costretta a fare i conti con bilanci sempre più risicati per garantire i servizi di recupero e soccorso della fauna selvatica, delle tartarughe, dei ricci, dei rettili.

“A gravare particolarmente sulle casse dell’associazione – dichiarano – sono le vecchie convenzioni stipulate con gli enti competenti che, nate in un contesto economico differente, oggi non riescono più a coprire le spese vive per spostare i mezzi di soccorso e/o istituzionali. Nonostante questo, il servizio quotidiano sulla tratta Lucca–Livorno–Lucca (sono già 530 i recuperi effettuati sinora da inizio anno) non ha mai subito alcuna interruzione: una continuità garantita esclusivamente dallo spirito di sacrificio e dal buon cuore dei volontari, che in questi mesi, si sono fatti carico personalmente delle criticità per non lasciare incustoditi gli animali in difficoltà. I recuperi, tuttavia, proseguono a ritmo serrato anche in questo periodo e la priorità resta il trasporto dei pulli e piccoli selvatici in difficoltà verso il centro di recupero Cruma di Livorno”.