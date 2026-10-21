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Caro carburante, Anpana Lucca chiede il sostegno dei cittadini
I rincari pesano sui servizi di recupero della fauna selvatica. L’associazione cerca aiuto per continuare a garantire gli interventi sul territorio
L’ondata di rincari che ha travolto il settore dei carburanti continua a far sentire i suoi effetti sul tessuto sociale del territorio. Dopo le difficoltà riscontrate dal servizio sanitario per la gestione delle ambulanze, i costi del carburante stanno mettendo a dura prova anche il mondo dell’associazionismo animale e della tutela ambientale.
A lanciare l’allarme in queste ore è la sezione di Anpana Lucca, costretta a fare i conti con bilanci sempre più risicati per garantire i servizi di recupero e soccorso della fauna selvatica, delle tartarughe, dei ricci, dei rettili.
“A gravare particolarmente sulle casse dell’associazione – dichiarano – sono le vecchie convenzioni stipulate con gli enti competenti che, nate in un contesto economico differente, oggi non riescono più a coprire le spese vive per spostare i mezzi di soccorso e/o istituzionali. Nonostante questo, il servizio quotidiano sulla tratta Lucca–Livorno–Lucca (sono già 530 i recuperi effettuati sinora da inizio anno) non ha mai subito alcuna interruzione: una continuità garantita esclusivamente dallo spirito di sacrificio e dal buon cuore dei volontari, che in questi mesi, si sono fatti carico personalmente delle criticità per non lasciare incustoditi gli animali in difficoltà. I recuperi, tuttavia, proseguono a ritmo serrato anche in questo periodo e la priorità resta il trasporto dei pulli e piccoli selvatici in difficoltà verso il centro di recupero Cruma di Livorno”.
“Per far fronte a un impegno economico non più sostenibile in autonomia, Anpana Lucca ha così deciso di rivolgersi direttamente alla cittadinanza, chiedendo un contributo di solidarietà. La collettività potrà rispondere all’appello e sostenere l’associazione attraverso due modalità: Domenica (25 ottobre) i volontari saranno presenti con un proprio stand all’interno della Fiera di Ottobre a Capannori, dove sarà possibile effettuare donazioni dirette, acquistare gadget e calendari Anpana 2027, oppure sarà possibile effettuare un versamento sul conto corrente intestato ad A.n.p.a.n.a Lucca, Iban IT19Z0760113700001039496607, inserendo come causale Sostegno spese carburante. Per qualsiasi chiarimento, per richiedere informazioni sulle attività dell’associazione o per iscrizioni, è possibile contattare direttamente il numero telefonico 366/2780347″, conclude l’associazione.