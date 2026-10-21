Comics, Vivere il centro storico: “Chi guadagna cifre enormi restituisca una parte alla città”

Il comitato Vivere il centro storico di Lucca torna a puntare l’attenzione sui costi e sui benefici economici legati ai Comics, contestando la gestione degli oneri della manifestazione e chiedendo un maggiore ritorno economico per la città.

“Passi che i Comics mettano a sacco la città per tre mesi. Passi che occupino il suolo pubblico senza pagare un euro. Passi che l’elettricità e lo smaltimento dei rifiuti della manifestazione siano pagati dai cittadini di tasca propria. Passi che, nonostante tutti questi vantaggi, Lucca Crea non versi un euro nelle casse comunali – dichiara il comitato -. Ma che gli alberghi, che in occasione dei Comics arrivano a chiedere mille euro per una camera per due notti, paghino una tassa di soggiorno di appena 2-4 euro a notte, questo è semplicemente inaccettabile! L’assessore Onorato del Comune di Roma ci ha spiegato che con i proventi dei grandi eventi nella Capitale si finanziano migliaia di case popolari. Evidentemente, quando si vuole, gli eventi possono diventare una risorsa concreta per la collettività, attraverso un sistema di entrate e contributi adeguato. Perché a Lucca non si può fare lo stesso?”.

“La nostra proposta è semplice e provocatoria quanto basta: un milione di euro da addebitare a Lucca Crea come tassa di concessione per l’utilizzo di un’intera città a fini commerciali, con l’ulteriore condizione che l’organizzazione si faccia carico di tutte le spese della manifestazione, comprese quelle attualmente a carico della cittadinanza. A questo si aggiunge una tassa di soggiorno da 100 a 200 euro a notte per gli alberghi che applicano tariffe da capogiro in occasione dell’evento – continua la nota -. Naturalmente, importi e modalità andrebbero definiti attraverso gli strumenti normativi consentiti. Ma il principio deve essere chiaro: chi guadagna cifre enormi grazie a Lucca deve restituire alla città una parte adeguata di quella ricchezza”.