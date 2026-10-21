L’Istituto Comprensivo Puccini celebra la ‘Festa dell’Aria’: oltre 700 studenti protagonisti per l’ambiente

Nonostante la pioggia, laboratori, musica e giochi tra San Marco, Monte San Quirico e Mutigliano per riflettere su sostenibilità e cura del pianeta

L’aria è simbolo di leggerezza e un elemento indispensabile alla vita. Dalla sua purezza, sperata, rispettata e rigenerata, passa il futuro del Pianeta. Per l’anno scolastico 2026 – 2027 l’aria è il tema portante delle scuole dell’infanzia, delle primarie e della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Giacomo Puccini di Lucca.

Le alunne e gli alunni hanno festeggiato l’aria questa mattina (mercoledì 21 ottobre) con iniziative educative collettive che ne hanno celebrato il valore con la lente della sostenibilità. Più di 700 alunni di 25 classi hanno organizzato canti, balli, giochi e momenti collettivi sul tema dell’aria, sulla salvaguardia e sulla sostenibilità ambientale, prendendo spunto dagli artefatti umani che la riguardano.

Il giorno di pioggia non ha fermato la Festa, l’ha resa ancora più simbolica unendo l’aria con l’acqua, altro tema che ha attraversato l’educazione delle classi negli anni scorsi. Nonostante la pioggia la Festa dell’Aria si è svolta alle Scuole dell’Infanzia di Monte San Quirico e San Marco con laboratori creativi di aquiloni e girandole, bolle di sapone giganti, musica e giochi a tema; alla primaria F. Martini di San Marco i bambini hanno costruito con le girandole una bandiera della pace, cantando e ballando attorno; alla primaria Matteo Civitali di Monte San Quirico hanno spiegato le ali alla collaborazione, con attività di educazione civica per imparare a fare squadra; alla secondaria di primo grado del plesso C. Massei di Mutigliano hanno fatto le Olimpiadi all’aria aperta con sport, letture, giochi, musica e poesia.