Le ordinanze|
Nei giorni di Comics stop alle attività dei centri diurni per anziani del comune
Oltre alle scuole stop alle strutture della Pia Casa e Monte San Quirico. Ultimi provvedimenti per la viabilità nella zona nord del centro
La macchina organizzativa di Lucca Comics & Games 2026 entra nella sua fase cruciale. Con l’avvicinarsi della kermesse, programmata dal 28 ottobre all’1 novembre, l’amministrazione comunale di Lucca ha licenziato un pacchetto di ordinanze volte a tutelare la pubblica incolumità, gestire l’imponente afflusso di visitatori – con oltre 165mila biglietti già venduti – e consentire l’allestimento delle imponenti strutture temporanee.
Sul fronte scolastico, come già detto, è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia, il Cpia e le sedi dei corsi IeFP dell’intero territorio comunale, per le giornate di mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 ottobre. La misura si è resa necessaria per limitare le criticità legate all’impatto dei flussi di traffico e del trasporto pubblico sulla rete viaria cittadina e ferroviaria.
A tutela della popolazione più fragile, il primo cittadino ha inoltre firmato l’ordinanza che stabilisce la contestuale sospensione delle attività dei centri diurni per anziani nelle medesime giornate dal 28 al 31 ottobre. Il provvedimento interessa nello specifico il Centro Diurno Sette Arti presso la Pia Casa, situato nel centro storico, e il Centro Diurno Alzheimer di Monte San Quirico, al fine di evitare pericoli o disagi nello spostamento e nel trasporto degli utenti.
Parallelamente proseguono i cantieri di allestimento curati da Lucca Crea Srl e dalle ditte incaricate. L’ultima ordinanza pubblicata disciplina le modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona nord della città da venerdì (23 ottobre) al 7 novembre. Nello specifico da venerdì sul lato sud-est di piazzale Martiri della Libertà verranno riservati 5 stalli di sosta per i taxi. In piazza Santa Maria, nelle fasi di allestimento e smontaggio dal 24 al 27 ottobre e dal 2 al 7 novembre, scatteranno il divieto di sosta per due stalli riservati a Sistema Ambiente sul lato nord-est, il restringimento della carreggiata nei pressi di Porta Santa Maria, l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Buiamonti e la chiusura dell’attraversamento pedonale con deviazione sui percorsi alternativi indicati da appositi movieri.
Questi interventi si sommano a quanto già disposto con l’ordinanza per la zona est delle Mura urbane: in via Bacchettoni, nello slargo tra via Brunero Paoli e via dei Filatori, restano in vigore fino al 16 novembre il divieto di transito e il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso anche agli stalli blu a margine delle Mura, per garantire una corsia di scorrimento d’emergenza di almeno 3,5 metri.