Nei giorni di Comics stop alle attività dei centri diurni per anziani del comune

Sul fronte scolastico, come già detto, è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia, il Cpia e le sedi dei corsi IeFP dell’intero territorio comunale, per le giornate di mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 ottobre. La misura si è resa necessaria per limitare le criticità legate all’impatto dei flussi di traffico e del trasporto pubblico sulla rete viaria cittadina e ferroviaria.