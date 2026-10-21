Il divieto|
No alla vendita di armi bianche per Lucca Comics & Games, sanzioni da 25 a 500 euro
L’ordinanza, come ogni anno, è richiesta dalla Questura per ragioni di sicurezza
Anche quest’anno per la 60esima edizione di Lucca Comics & Games, sarà vietata la vendita di armi bianche e di coltelli di qualsiasi genere, durante i giorni della manifestazione.
Con ordinanza pubblicata oggi (21 ottobre) sull’Albo Pretorio del Comune di Lucca, il sindaco Mario Pardini ha recepito le richieste della Questura. Il provvedimento è rivolto alle attività commerciali, anche temporanee presenti all’interno del centro storico di Lucca. Possono invece essere venduti: simulacri e riproduzioni ornamentali privi di punta e filo tagliente purché vengano trasportati poi in confezioni da viaggio e coltelli finalizzati alle attività domestiche. Le misure richieste dalla Questura servono per garantire la sicurezza dei frequentatori della rassegna.
Il mancato rispetto di questa ordinanza, oltre a possibili conseguenze penali, prevede una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro.