Pontetetto, un pomeriggio di attività e incontri al Centro Civico

Il Centro Civico di Pontetetto, in via del Giardino 286h, aprirà le sue porte a tutti i cittadini per un pomeriggio dedicato alla scoperta delle attività, dei servizi e delle realtà associative che ogni giorno animano questo importante spazio di aggregazione del quartiere.

Appuntamento a sabato (24 ottobre), dalle 15 alle 19 con questa iniziativa che nasce con l’obiettivo di far conoscere da vicino il centro e offrire l’opportunità di sperimentare le attività promosse dalle associazioni che vi operano per coinvolgere persone di tutte le età.

Un’occasione per incontrarsi, condividere esperienze e rafforzare il senso di comunità, valorizzando il ruolo del Centro Civico come luogo aperto, accogliente e partecipato, capace di favorire relazioni, promuovere la socialità e incoraggiare il protagonismo degli abitanti del quartiere. Nel corso del pomeriggio, gli spazi del Centro ospiteranno laboratori artistici e manuali, attività ludiche, iniziative culturali, sfide e momenti di confronto, grazie al contributo delle diverse associazioni coinvolte.

Nell’area centrale, alle 16,30, l’associazione Pons Tectus Odv proporrà un viaggio nella storia di Lucca e Pontetetto attraverso fotografie e testimonianze delle proprie attività. Alle 17 sarà la volta di Sfide flash per tenere in forma il cervello!, un appuntamento all’insegna delle parole, dell’ingegno e del divertimento, a cura di LiberaMente dell’associazione 50&Più.

Alle 17,30 spazio alla partecipazione attiva con Dicci la tua! Aiutaci a migliorare il tuo Centro, un tavolo di ascolto e confronto aperto alla cittadinanza, pensato per raccogliere idee, proposte e suggerimenti sul futuro del Centro Civico. Alle 18, infine, l’Auser Territoriale Lucca e Versilia proporrà una lezione di ballo con la scuola Auserdance.