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Sant’Ilario di Brancoli, chiusa via per Pieve per i lavori dopo la frana
Avviati gli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione della strada. La riapertura è prevista nei primi mesi del 2027
È entrata in vigore da questa mattina (21 ottobre) l’ordinanza di interruzione di via per Pieve di Brancoli nella frazione di Sant’Ilario di Brancoli.
Sono infatti iniziati i lavori di messa i sicurezza e ricostruzione della strada dopo la frana che avena interessato un tratto del versante collinare. Il lavoro sarà lungo e articolato in quanto dovrà essere realizzata una palificazione per stabilizzare il terreno prima di ricostruire la carreggiata.
In particolare in questi giorni sono stati effettuati i primi scavi a ridosso della scarpata della strada che non consentono più il transito dei veicoli, nemmeno su una sola carreggiata.
I lavori si concluderanno nei primi mesi del prossimo anno.