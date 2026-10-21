Tornano il 17 novembre in San Romano gli Stati generali del turismo a Lucca

Al centro della nuova edizione ci sarà ancora una volta il monitoraggio costante delle tendenze e dei principali indicatori turistici

Tornano gli Stati generali del turismo del Comune di Lucca. La terza edizione dell’appuntamento dedicato all’analisi, al confronto e alla programmazione sul futuro del settore turistico cittadino si terrà martedì 17 novembre all’auditorium San Romano, una delle sedi più prestigiose e rappresentative della città.

L’amministrazione comunale conferma così un’iniziativa che, nelle prime due edizioni, ha fatto registrare una partecipazione e un interesse crescenti, coinvolgendo operatori del settore, istituzioni, esperti e professionisti illustri. Un percorso che prosegue con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze e competenze diverse e costruire, insieme agli attori del territorio, strategie capaci di rafforzare ulteriormente il sistema turistico lucchese.

La terza edizione vedrà la partecipazione di ospiti e relatori di rilievo nazionale, chiamati a portare esperienze, analisi e prospettive sulle principali trasformazioni del turismo contemporaneo, in un confronto diretto con gli operatori e gli addetti ai lavori del territorio. Un’occasione per approfondire le opportunità e le sfide che attendono Lucca, inserendole in un contesto più ampio e valorizzando al tempo stesso le peculiarità e le potenzialità della destinazione.

Al centro della nuova edizione ci sarà ancora una volta il monitoraggio costante delle tendenze e dei principali indicatori turistici, strumento fondamentale per comprendere l’evoluzione dei flussi, le caratteristiche della domanda e le nuove esigenze dei visitatori. Un’attività portata avanti con continuità dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di orientare le scelte strategiche e migliorare progressivamente la qualità dell’offerta, dei servizi e dell’esperienza complessiva della destinazione Lucca.

Gli Stati generali rappresenteranno quindi un nuovo momento di analisi e confronto sul percorso intrapreso dalla città, partendo anche dai temi affrontati nelle precedenti edizioni: dalla crescita della permanenza media alla destagionalizzazione dei flussi, dalla promozione e dal posizionamento del brand territoriale alla presenza sui mercati nazionali e internazionali, fino agli strumenti digitali, alla formazione, alla Lucca Visit Card e alla necessità di rendere sempre più efficiente, qualificato e integrato il sistema dell’accoglienza.

“Gli Stati Generali sono diventati un appuntamento di riferimento per tutto il sistema turistico lucchese – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – La sede opportuna per confrontarsi su un tema molto sentito dalla comunità. Anche quest’anno avremo ospiti di rilievo nazionale, che porteranno contributi ed esperienze importanti, ma vogliamo soprattutto che questa giornata sia un’occasione concreta di dialogo con gli addetti ai lavori locali, con chi quotidianamente opera nel turismo e contribuisce alla crescita e all’attrattività di Lucca. Crediamo fortemente nel valore dell’ascolto e del confronto, così come nell’importanza di partire da dati oggettivi e aggiornati per comprendere le trasformazioni del settore e programmare le strategie future. In questi anni abbiamo lavorato per consolidare il posizionamento turistico della città, migliorare la qualità dell’accoglienza e promuovere un modello di sviluppo sempre più equilibrato e sostenibile. Gli Stati Generali ci permettono di verificare il percorso compiuto, raccogliere nuovi stimoli e individuare insieme le priorità su cui continuare a investire. La partecipazione crescente delle prime due edizioni dimostra che esiste una forte volontà di fare sistema e intendiamo continuare a valorizzarla”.