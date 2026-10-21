Un bando di 1,4 milioni di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il sostegno ai grandi festival

I bandi sono stati articolati in sei specifiche linee di intervento, ciascuna dedicata a un ambito distinto. C’è uno strumento per orientarsi

Come si misura il successo di un grande evento? Non solo attraverso risultati immediati, affluenza di pubblico o risonanza mediatica, ma anche tramite il suo ruolo di motore economico riconoscibile, capace di generare flussi di pubblico extra-locale e ricadute economiche diffuse sul territorio, arricchire il patrimonio culturale, rafforzare le reti tra comunità, anche promuovendo l’esplorazione di nuove forme di espressione e collaborazione.

Ed è proprio con questa convinzione che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca rinnova il suo sostegno alla realizzazione dei grandi festival del territorio con un bando dedicato, dotato di uno stanziamento pari a 1,4 milioni di euro per il 2027. Risorse per le quali la Fondazione ha un progetto chiaro in mente volto a superare la prospettiva meramente erogativa: ovvero costruire un percorso condiviso con gli enti con l’obiettivo di stimolare gli operatori a consolidare la propria struttura organizzativa e a sviluppare modelli di maggiore autonomia e sostenibilità e ragionando in termini di progettualità a lungo termine.

Tra le novità di quest’anno, la riorganizzazione del bando dedicati ai grandi eventi: lo stanziamento storicamente dedicato ai Grandi Festival viene infatti diviso in due distinti interventi. È adesso già possibile, infatti, fare domanda sul Granfest – Grandi Festival, destinato a soggetti privati in grado di organizzare manifestazioni ad alto impatto culturale e territoriale, caratterizzate da alcuni elementi essenziali: un budget complessivo pari o superiore a 100mila euro, la capacità di proiettarsi su scala regionale, nazionale e internazionale e un’adeguata esperienza, competenza e capacità organizzativa del soggetto promotore.

Per il bando Granfest – Grandi Festival, l’invio della richiesta deve avvenire entro e non oltre il 20 novembre alle 17, attraverso il portale Rol accessibile dal sito www.fondazionecarilucca.it. Per chiarimenti sugli aspetti procedurali è possibile fare riferimento all’help desk (attivo da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19) tramite il numero: 800.776414 oppure all’indirizzo email: assistenzarolfcrlu@strutturainformatica.com). Per chiarimenti relativi al contenuto del bando, è invece possibile contattare l’Ufficio interventi istituzionali all’indirizzo interventi@fondazionecarilucca.it.

La riorganizzazione di quest’anno introduce altre importanti novità: per rispondere in modo più puntuale alle diverse esigenze del territorio, i bandi sono stati articolati in sei specifiche linee di intervento, ciascuna dedicata a un ambito distinto.

Per facilitare l’accesso alle opportunità offerte e aiutare gli enti a individuare il bando più adatto alle proprie necessità, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha messo a punto Orientacultura, uno strumento di orientamento online gratuito e aperto al pubblico. Un quiz a risposta multipla che, in pochi click, permetterà agli utenti di individuare rapidamente il bando più appropriato, a seconda della tipologia di soggetto richiedente e alle caratteristiche dell’evento o del progetto che si intende realizzare.