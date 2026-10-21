La riqualificazione|
Via Jacopo della Quercia e via Ferraris, via libera ai nuovi marciapiedi: un progetto da 700mila euro
In via Jacopo della Quercia i lavori ai marciapiedi sono stati rimandati a causa dell’annoso problema della radici, il nuovo progetto porta delle soluzioni
Completamento e adeguamento dei marciapidei ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche in via Jacopo della Quercia e in via Ferraris, il Comnune di Lucca ha approvato il progetto esecutivo. L’intervento prevede un investimento complessivo di 700mila euro e un cantiere della durata di 413 giorni. I lavori permetteranno finalmente di risolvere una criticità annosa che per anni ha bloccato qualsiasi opera di manutenzione in via Jacopo della Quercia, la presenza invasiva delle radici degli alberi che avevano completamente sollevato e sgretolato il piano viabile pedonale.
Per superare questo storico problema il progetto prevede scavi, sbancamenti e demolizioni controllate per raggiungere e gestire i sottosuoli interferiti, coordinandosi passo dopo passo con Geal e Gesam per la verifica delle tubazioni e dei servizi esistenti, per poi procedere alla posa di nuovi cordonati, alla realizzazione di una nuova soletta in calcestruzzo e alla successiva asfaltatura in grado di ristabilire un piano di calpestio sicuro e livellato.
Il piano di lavoro non si ferma alla sola via Jacopo della Quercia, ma comprende nel medesimo appalto anche via Francesco Ferraris, sfruttando la scelta di un unico operatore esecutivo per ridurre le interferenze in cantiere e gestire in modo più efficiente risorse e sicurezza. Suddivisi i tempi operativi, 294 i giorni previsti per il tratto di via Jacopo della Quercia e 119 i giorni dedicati a via Francesco Ferraris.
Dal punto di vista economico, rispetto alle prime stime preliminari e alle cifre attorno ai 400mila euro circolate in una fase iniziale, il quadro economico definitivo è salito a 700mila euro complessivi compresi di iva, coprendo un importo lavori a base d’asta di 554.313 euro composto da 524.203 euro di lavori a misura e 30.110 euro per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a 145.687 euro di somme a disposizione dell’amministrazione per imprevisti, spese tecniche e incentivi.
Il tutto finanziato in parte con fondi propri dell’ente e in parte tramite l’accensione di un mutuo, con affidamento che avverrà tramite procedura negoziata sulla piattaforma telematica regionale Start della Regione Toscana.