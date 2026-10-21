Via Jacopo della Quercia e via Ferraris, via libera ai nuovi marciapiedi: un progetto da 700mila euro

Completamento e adeguamento dei marciapidei ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche in via Jacopo della Quercia e in via Ferraris, il Comnune di Lucca ha approvato il progetto esecutivo. L’intervento prevede un investimento complessivo di 700mila euro e un cantiere della durata di 413 giorni. I lavori permetteranno finalmente di risolvere una criticità annosa che per anni ha bloccato qualsiasi opera di manutenzione in via Jacopo della Quercia, la presenza invasiva delle radici degli alberi che avevano completamente sollevato e sgretolato il piano viabile pedonale.

Per superare questo storico problema il progetto prevede scavi, sbancamenti e demolizioni controllate per raggiungere e gestire i sottosuoli interferiti, coordinandosi passo dopo passo con Geal e Gesam per la verifica delle tubazioni e dei servizi esistenti, per poi procedere alla posa di nuovi cordonati, alla realizzazione di una nuova soletta in calcestruzzo e alla successiva asfaltatura in grado di ristabilire un piano di calpestio sicuro e livellato.

Il piano di lavoro non si ferma alla sola via Jacopo della Quercia, ma comprende nel medesimo appalto anche via Francesco Ferraris, sfruttando la scelta di un unico operatore esecutivo per ridurre le interferenze in cantiere e gestire in modo più efficiente risorse e sicurezza. Suddivisi i tempi operativi, 294 i giorni previsti per il tratto di via Jacopo della Quercia e 119 i giorni dedicati a via Francesco Ferraris.