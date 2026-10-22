Al Centro nazionale per il volontariato l’incontro sulla tutela volontaria e l’affido familiare

Per un domani possibile. Martedì 20 ottobre, nella sede del Centro nazionale per il volontariato (via Catalani, Lucca), si è tenuto l’incontro dedicato alla tutela volontaria e sociale, all’affido familiare e alla vicinanza solidale dei minori stranieri non accompagnati.

L’appuntamento ha riunito tutori volontari e sociali, rappresentanti di cooperative e associazioni, educatori delle comunità e realtà impegnate nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei più giovani. Attraverso esperienze e testimonianze, il confronto ha messo al centro il valore delle relazioni e la necessità di sostenere anche chi sceglie di dedicare tempo e competenze alla tutela dei minori.

Ha portato il proprio saluto Marco Martorana, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Lucca, sottolineando l’importanza della formazione e della collaborazione tra istituzioni, servizi e volontariato.

“Aiutare un minore a crescere – dichiara Martorana – significa contribuire a un futuro migliore per tutta la comunità. Per farlo servono persone disponibili, ma anche preparazione, ascolto e una rete capace di accompagnarle. Formarci e fare rete deve essere un impegno condiviso: chi assume una responsabilità di tutela o apre la propria famiglia all’accoglienza deve poter contare sul sostegno dei servizi, delle associazioni e delle istituzioni“.

Nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte il direttore del Cnv, Paolo Bicocchi, hanno trovato spazio le testimonianze dei tutori volontari e di una famiglia con un’esperienza di affido, insieme ai contributi del Centro affidi e delle realtà associative, anche sportive. Dal confronto è emersa l’importanza di costruire opportunità di partecipazione alla vita della comunità, valorizzando il contributo che ciascuna organizzazione può offrire.

L’appuntamento ha richiamato inoltre l’attenzione sui progetti di vicinanza solidale e sulle reti associative che sostengono i tutori volontari nel loro impegno quotidiano. Esperienze differenti, unite dall’obiettivo di dare continuità all’accompagnamento dei ragazzi e di non lasciare sole le persone che se ne prendono cura.

È stata anche presentata la prossima edizione del corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, promosso dall’Ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana. Le candidature possono essere presentate fino al 31 ottobre: un’opportunità per i cittadini che desiderano prepararsi ad assumere questo ruolo.

L’incontro ha confermato la vocazione di Lucca al volontariato e il valore di luoghi di confronto come il Cnv, capaci di mettere in relazione esperienze, competenze e disponibilità per trasformarle in un sostegno concreto ai più giovani.