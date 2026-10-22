Tutela minori|
Al Centro nazionale per il volontariato l’incontro sulla tutela volontaria e l’affido familiare
Trattato anche il tema della vicinanza solidale dei minori stranieri non accompagnati
Per un domani possibile. Martedì 20 ottobre, nella sede del Centro nazionale per il volontariato (via Catalani, Lucca), si è tenuto l’incontro dedicato alla tutela volontaria e sociale, all’affido familiare e alla vicinanza solidale dei minori stranieri non accompagnati.
L’appuntamento ha riunito tutori volontari e sociali, rappresentanti di cooperative e associazioni, educatori delle comunità e realtà impegnate nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei più giovani. Attraverso esperienze e testimonianze, il confronto ha messo al centro il valore delle relazioni e la necessità di sostenere anche chi sceglie di dedicare tempo e competenze alla tutela dei minori.
Ha portato il proprio saluto Marco Martorana, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Lucca, sottolineando l’importanza della formazione e della collaborazione tra istituzioni, servizi e volontariato.
“Aiutare un minore a crescere – dichiara Martorana – significa contribuire a un futuro migliore per tutta la comunità. Per farlo servono persone disponibili, ma anche preparazione, ascolto e una rete capace di accompagnarle. Formarci e fare rete deve essere un impegno condiviso: chi assume una responsabilità di tutela o apre la propria famiglia all’accoglienza deve poter contare sul sostegno dei servizi, delle associazioni e delle istituzioni“.
Nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte il direttore del Cnv, Paolo Bicocchi, hanno trovato spazio le testimonianze dei tutori volontari e di una famiglia con un’esperienza di affido, insieme ai contributi del Centro affidi e delle realtà associative, anche sportive. Dal confronto è emersa l’importanza di costruire opportunità di partecipazione alla vita della comunità, valorizzando il contributo che ciascuna organizzazione può offrire.
L’appuntamento ha richiamato inoltre l’attenzione sui progetti di vicinanza solidale e sulle reti associative che sostengono i tutori volontari nel loro impegno quotidiano. Esperienze differenti, unite dall’obiettivo di dare continuità all’accompagnamento dei ragazzi e di non lasciare sole le persone che se ne prendono cura.
È stata anche presentata la prossima edizione del corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, promosso dall’Ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana. Le candidature possono essere presentate fino al 31 ottobre: un’opportunità per i cittadini che desiderano prepararsi ad assumere questo ruolo.
L’incontro ha confermato la vocazione di Lucca al volontariato e il valore di luoghi di confronto come il Cnv, capaci di mettere in relazione esperienze, competenze e disponibilità per trasformarle in un sostegno concreto ai più giovani.
Informazioni sul corso e modalità di candidatura: https://garanteinfanzia.consiglio.regione.toscana.it/menu/garante/tutori-msna.