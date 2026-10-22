Bonus per la cura degli animali, il Comune pubblica la graduatoria provvisoria: 57 le istanze arrivate

Il Comune di Lucca ha pubblicato sull’Albo pretorio l’elenco provvisorio dei beneficiari del bonus animali relativo all’anno 2026. L’’iniziativa, a fondo perduto, è stata promossa dall’ente per sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno nel pagamento delle spese veterinarie per cani e gatti. Con questa iniziativa l’amministrazione riconosce il valore sociale degli animali domestici, veri e propri componenti del nucleo familiare che meritano attenzioni e tutele.

Entrando nel dettaglio della misura, il bando ha visto la presentazione complessiva di 57 istanze da parte dei cittadini e, a seguito della valutazione delle domande gestita dal settore ambiente e sviluppo economico, l’importo massimo previsto per ciascun contributo una tantum è fissato a 140 euro a copertura, fino al 70% delle spese ammissibili sostenute per la cura e il benessere dei propri animali d’affezione.