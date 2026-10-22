Il sostegno|
Bonus per la cura degli animali, il Comune pubblica la graduatoria provvisoria: 57 le istanze arrivate
Il contributo coprirà il 70% delle spese veterinarie di cura sostenute, fino ad un massimo di 140 euro. Di 9mila euro il plafond
Il Comune di Lucca ha pubblicato sull’Albo pretorio l’elenco provvisorio dei beneficiari del bonus animali relativo all’anno 2026. L’’iniziativa, a fondo perduto, è stata promossa dall’ente per sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno nel pagamento delle spese veterinarie per cani e gatti. Con questa iniziativa l’amministrazione riconosce il valore sociale degli animali domestici, veri e propri componenti del nucleo familiare che meritano attenzioni e tutele.
Entrando nel dettaglio della misura, il bando ha visto la presentazione complessiva di 57 istanze da parte dei cittadini e, a seguito della valutazione delle domande gestita dal settore ambiente e sviluppo economico, l’importo massimo previsto per ciascun contributo una tantum è fissato a 140 euro a copertura, fino al 70% delle spese ammissibili sostenute per la cura e il benessere dei propri animali d’affezione.
L’intera operazione finanziaria poggia su uno stanziamento complessivo di 9mila euro inserito all’interno del bilancio di previsione e i richiedenti ammessi e non ammessi sono stati identificati all’interno della graduatoria provvisoria tramite il numero di protocollo della domanda presentata. I cittadini interessati possono prendere visione dell’atto e dei dettagli pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune di Lucca. L’erogazione dei contributi economici avverrà in seguito all’approvazione dell’elenco definitivo che sarà reso noto entro la fine del mese di febbraio del prossimo anno.