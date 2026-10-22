L'evento|
‘Buono più volte’, parte il conto alla rovescia per la nuova edizione de Il Desco
Al Real Collegio arriva la manifestazione sul riuso in tavola, l’etica del cibo e le eccellenze del territorio di Lucca, Pisa e Massa-Carrara
Buono più volte. Al Real Collegio dal 27 al 29 novembre sarà il momento de Il Desco. La nuova edizione accenderà i riflettori sul riuso in tavola, l’etica del cibo e le eccellenze del territorio di Lucca, Pisa e Massa-Carrara.
Oltre 50 produttori locali animeranno i chiostri del Real Collegio, offrendo un ricco mosaico di formaggi, salumi, olio extravergine d’oliva, vini, birre artigianali, miele, tartufi e dolci della tradizione.
Tra gli appuntamenti in programma, oltre ai consueti e seguitissimi laboratori di degustazione, spicca una serie di incontri dedicati alla cucina del riuso a cura di Fipe – Confcommercio di Lucca e Massa Carrara, che presenterà una speciale raccolta di ricette dedicata a San Francesco, per un viaggio tra cucina povera e sostenibilità contemporanea. Di assoluto rilievo sarà anche la collaborazione con Nutrafood, il Centro interdipartimentale di ricerca nutraceutica e alimentazione per la salute dell’università di Pisa. Durante i tre giorni, docenti e ricercatori dell’ateneo pisano saranno a disposizione del pubblico per esplorare i principi di un’alimentazione equilibrata, offrire consigli sulle proprietà dei cibi e condividere buone pratiche per la sicurezza alimentare.
Un’edizione, quella de Il Desco, progettata con una forte impronta ecologica: non solo chilometro zero, ma un’attenzione concreta alla riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale, garantita dall’impiego di materiali riciclabili, riutilizzabili o noleggiabili.
La magia dei sapori non si esaurirà all’interno del Real Collegio. Con l’iniziativa Esco dal Desco l’esperienza uscirà dai confini della mostra mercato, coinvolgendo attivamente l’intera città di Lucca e il suo territorio con eventi diffusi.
L’ingresso alla manifestazione è libero e tutti gli eventi del programma sono gratuiti (con prenotazione richiesta per alcune specifiche attività). Il programma completo sarà presto disponibile online sul sito web ildesco.eu.