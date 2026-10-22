‘Buono più volte’, parte il conto alla rovescia per la nuova edizione de Il Desco

Buono più volte . Al Real Collegio dal 27 al 29 novembre sarà il momento de Il Desco . La nuova edizione accenderà i riflettori sul riuso in tavola, l’etica del cibo e le eccellenze del territorio di Lucca, Pisa e Massa-Carrara .

Tra gli appuntamenti in programma, oltre ai consueti e seguitissimi laboratori di degustazione, spicca una serie di incontri dedicati alla cucina del riuso a cura di Fipe – Confcommercio di Lucca e Massa Carrara, che presenterà una speciale raccolta di ricette dedicata a San Francesco, per un viaggio tra cucina povera e sostenibilità contemporanea. Di assoluto rilievo sarà anche la collaborazione con Nutrafood, il Centro interdipartimentale di ricerca nutraceutica e alimentazione per la salute dell’università di Pisa. Durante i tre giorni, docenti e ricercatori dell’ateneo pisano saranno a disposizione del pubblico per esplorare i principi di un’alimentazione equilibrata, offrire consigli sulle proprietà dei cibi e condividere buone pratiche per la sicurezza alimentare.