Dal Pringles AperiHouse alla Capsula del tempo di Lego: gli eventi a Lucca Comics

Aperitivo, giochi e momenti di svago con Pringles AperiHouse; l’inedita Capsula del tempo e l’arrivo del set dedicato all’iconico franchise Dragon Ball con Lego; il progetto speciale dedicato a League of Legends di Air action Vigorsol; lo spazio OffSide di Comics & Science di Rider Comics; e i supereroi icontrano l’alta cucina con Spider-Man: Meals to Astonish – Cucina Da Eroi. Questi saranno alcuni degli appuntamenti in programma durante il Lucca Comics & Games, dal 28 ottobre al primo novembre.

Pringles AperiHouse

Pringles AperiHouse torna con una nuova tappa a Lucca, in Corte Sbarra (via Roma, 5), dalle 16 alle 22. Aperitivo, giochi e momenti di svago si intrecciano, invitando il pubblico a fermarsi e condividere l’esperienza.

L’evento sarà l’occasione per immergersi in questo universo tra un aperitivo e un momento di intrattenimento, in un’atmosfera informale che invita a fermarsi, divertirsi e condividere. Un appuntamento aperto a tutti, per vivere il tempo libero in compagnia e scoprire da vicino il mondo Pringles.

Lego

Lego porterà l’inedita Capsula del tempo ed il del set dedicato all’iconico franchise Dragon Ball. Un’edizione storica, che coincide anche con il decimo anniversario del primo Lego certified store in Italia: per l’occasione, i 300 metri quadri del padiglione di piazza San Romano torneranno ad essere il punto di ritrovo per eccellenza per tutti gli appassionati. All’interno dello spazio prenderà vita un ricco programma di attività, inclusi i designer Lego dietro ad alcuni dei set più attesi dell’anno.

Al centro del padiglione svetterà la Capsula del tempo, un’opera inedita realizzata di Riccardo Zangelmi. Un’installazione pensata per raccogliere e tramandare fisicamente le passioni di oggi, così da ispirare i costruttori di domani: il suo contenuto sarà infatti deciso direttamente dal pubblico.

Grazie a un totem digitale posizionato davanti all’opera, i visitatori saranno invitati a votare i 5 set che desiderano tramandare al futuro, scegliendo da una speciale selezione di 30 modelli. La rosa dei set destinati a entrare nella storia sarà infine svelata sui canali ufficiali Lego con un video evento dedicato.

A Lucca il pubblico avrà l’opportunità di incontrare direttamente due set designer di livello assoluto: Nicola Belfiore, element designer di Lego Il Signore degli Anelli, Minas Tirith, e Lee Magpili, set designer della linea Lego Pokémon. Sabato mattina i due saranno a disposizione per esclusive sessioni di firmacopie nel pop-up store (per partecipare è necessaria la registrazione tramite i canali social media di Lego Italia), per poi salire sul palco del padiglione Carducci per un talk dedicato alle curiosità dietro la progettazione dei set Lego. Infine, durante la mattinata conclusiva del festival, Nicola Belfiore tornerà in piazza San Romano per una speciale sessione di firmacopie dedicata al nuovissimo set Lego Icons Dragon Ball: Shenron & Goku.

Al Real Collegio, nell’ambito del programma Lucca Junior, sarà allestita un’area interamente dedicata alle famiglie. Qui, in collaborazione con la community, prenderanno vita laboratori creativi, attività di live building, aree di gioco libero e un’affascinante esposizione di opere originali (MOC) interamente realizzate in mattoncini. Le sessioni avranno posti limitati (massimo 40 persone) e si terranno nel pomeriggio di sabato (31 ottobre), dalle 15,15 alle 16; e nella mattinata di domenica 1 novembre, dalle 10 alle 10,45. Ad accogliere e far divertire i piccoli visitatori per tutto il fine settimana – da venerdì a domenica – ci sarà inoltre la simpatica mascotte ufficiale Lego.

In piazza della Caserma, MediaWorld accoglierà il pubblico in uno spazio che unisce tecnologia e gioco, dove i visitatori potranno contribuire alla costruzione di un mosaico in mattoncini a tema compleanno in occasione del 35esimo anniversario dell’insegna. Le attività ruoteranno intorno alla passione per i motori: protagonista sarà l’incontro tra il mondo Lego e quello Ducati, con l’esposizione della Ducati Panigale V4 R, realizzata in mattoncini in scala 1:1 da Riccardo Zangelmi, e della Ducati desmo 450 Mx Factory Motorcycle, affiancate dai rispettivi modelli Lego. L’esperienza sarà arricchita dal contest Let’s build it, che proporrà sfide di costruzione a tema, con svariati set in palio.

Al Giardino degli Osservanti, nel padiglione Collectibles, Toys Center partecipa con Play 4Ever, concept dedicato al mondo Kidult, con uno stand per acquistare giochi e prodotti esclusivi, un universo pensato per chi non smette di giocare, scoprire, collezionare e divertirsi, a qualsiasi età.

Nel padiglione Carducci, invece, Dadi e Mattoncini proporrà set esclusivi, iniziative a tema Halloween e offrirà un ulteriore possibilità di pre-ordinare il set Lego Icons Dragon Ball: Shenron & Goku.

Infine, Il Covo del Nerd inviterà i fan Lego a mettersi alla prova con la pop it machine interattiva a premi garantiti, affiancata dal pre-order di Lego PlayStation.

Vigorsol

Air action Vigorsol presenta il suo primo fumetto originale – scritto da Giovanni Di Meglio, in arte Asap Piccolo, e interamente illustrato da Francesca Ramirez, in arte Frami – ambientato nell’universo di League of Legends e ispirato alla storia di tre giovani player. L’iniziativa si affianca alle attività del Vigloo, trasformato per l’occasione in uno spazio dedicato al gioco, e al ritorno del torneo esports Air Action Vigorsol Breeze of Glory, che si concluderà con l’appuntamento della Milan Games Week & Cartoomics.

Il fumetto sarà distribuito in edizione cartacea limitata durante Lucca Comics & Games, dove i visitatori potranno ottenere una copia attraverso attività dedicate all’interno dello spazio. La storia sarà disponibile anche in formato digitale sui canali social ufficiali del brand.

Il Vigloo diventerà un punto di incontro per la community, dove condividere la propria passione e mettersi alla prova con il gioco. Saranno disponibili dieci postazioni free-to-play per partite cinque contro cinque, oltre a gadget e attività di engagement che collegheranno l’esperienza gaming al fumetto, offrendo ai visitatori l’opportunità di riceverne una copia esclusiva.

Rider Comics

Rider Comics, giovane casa editrice lucchese, sarà presente con il proprio stand nello spazio OffSide di Comics & Science (via delle Chiavi d’oro, 6).

Tante le novità a fumetti presentate durante i giorni del festival, a partire da L’ultimo forte, di Matteo Pellegrini e Jonathan Zuanon, un racconto distopico fantascientifico, vincitore del concorso NarrAzioni 2025, in uscita in fumetteria, in libreria e sugli store online negli stessi giorni. Gli autori saranno protagonisti di due incontri con il pubblico: il primo dal titolo La fantascienza tra presente e futuro dalla narrativa ai fumetti domenica (primo novembre), alle 12,30, in sala Pro a palazzo Guinigi in cui racconteranno la genesi, la scrittura, il disegno del fumetto, con la moderazione di Pier Luigi Gaspa, in collaborazione con Anafi; il secondo, Costruire il futuro, lo stesso giorno, alle 14, all’OffSide dedicato maggiormente allo storytelling e moderato da Stefano Ascari.

In anteprima assoluta con uno spillatino di 4 tavole, sarà presentato in Gli agitati. Vita, quaderni e morte di Guglielmo Lippi Francesconi, psichiatra, di Luca Comincioli e Alessandro Primerano con un panel dal titolo Scelte che cambiano dedicato ai temi del fumetto, venerdì (30 ottobre), alle 16,30, all’OffSide. Oltre a Comincioli e Primerano, parteciperanno all’incontro Enrico Marchi, psichiatra e presidente del Centro Studi Lippi Francesconi, e Micaela Lippi Francesconi, e sarà moderato da David Padovani.

Anche il nuovo attesissimo capitolo di Nico e Cice. L’eredità del nonno sarà presentato in anteprima a Lucca con uno spillato di 4 tavole gratuito per tutti i bambini e le bambine. L’anteprima sarà accompagnata da laboratori giornalieri alla casermetta San Frediano, in collaborazione con Artespressa aps (di fianco al Real Collegio – Lucca Junior), e due mostre dedicate a Nico e Cice. Castruccio Castracani e Nico e Cice. Diari di viaggio: Lucca esposte rispettivamente alle casermette di San Martino, in collaborazione con Lucca Historiae, e San Frediano in collaborazione con Associazione Sbandieratori Lucca. Inoltre, un incontro pubblico si terrà domenica (primo novembre), alle 10, all’OffSide dal titolo Il viaggio comincia là dove le storie si intrecciano con Antonio De Rosa e Riccardo Pieruccini, autori di Nico & Cice, e moderato da Mansikawaii.

Di recente pubblicazione e presentato per la prima volta in fiera, sarà anche presente Il sentiero delle erbe amare, di Elena Artibani e Ludovica Tedesco, il fumetto dedicato alla resistenza al femminile, già accolto egregiamente da pubblico e critica. Le autrici parteciperanno a un panel venerdì (30 novembre), alle 15, all’OSffide insieme a Diletta Giotti, sceneggiatrice del fumetto Gli scapestrati della Linea Gotica, e moderato da Virginia Tonfoni dal titolo Ribelli Silenziosi.

Ludovica Tedesco, autrice anche di Che tempo fa al tramonto e presente con una storia nell’antologia Neurodivergenze pubblicata da La Revue, e Vyles, autore di Chromo saranno protagonisti del panel La cura di sé stessi e degli altri, moderato da Lorenzo Palloni, giovedì (29 ottobre), alle 14, all’OffSide.

Firmacopie con autrici e autori avverranno durante tutti i giorni in diverse location. Saranno disponibili tutti i dettagli sulle pagine social di Rider Comics. Oltre allo stand ufficiale all’OffSide, saranno previste signing sessions da Il Collezionista, in corso Garibaldi (stand GAR201) e alla Libreria Feltrinelli in via Beccheria 29.

Spider-Man: Meals to Astonish – Cucina Da Eroi

Panini Comics presenta Spider-Man: Meals to Astonish – Cucina Da Eroi, una straordinaria antologia a fumetti che unisce l’azione travolgente dell’Universo Marvel al fascino della gastronomia d’autore. All’interno del volume, la prima storia Marvel made in Italy del nuovo millennio, impreziosita dalla partecipazione dello Chef Cristiano Tomei. Sarà disponibile in anteprima in Fiera da mercoledì (28 ottobre) e da giovedì 5 novembre in libreria, fumetteria e su panini.it.

Iron Man farà tappa a Lucca, al ristorante L’Imbuto, dove Tomei si troverà ad affiancare i vendicatori in un’avventura ad alto tasso di adrenalina (e sapore), impreziosita da due cover d’eccezione. L’artista Peach Momoko ha realizzato per l’occasione una copertina inedita per l’edizione regular del volume. Questo artwork sarà anche il grande protagonista di una delle locandine dell’edizione 2026 di Foodmetti – Artisti delle tavole. Una seconda copertina, inedita ed esclusiva per Lucca Comics & Games 2026 sarà firmata da Gabriele Dell’Otto.

Nella storia L’imbuto del caos, firmata da Marco Rizzo e disegnata dalla superstar Giuseppe Camuncoli (con le chine di Roberto Poggi e i colori di MattiaIacono), lo Chef Cristiano Tomei fa il suo ingresso ufficiale nel Marvel Universe.