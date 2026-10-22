Grande appuntamento a Sant’Angelo con la Festa della castagna: l’evento compie dieci anni

L’appuntamento è per sabato (24 ottobre) dalle 12 e per domenica dalle 11, con buon cibo e un programma pensato per grandi e piccoli

Compie dieci anni la Festa della castagna, organizzata dall’associazione Sant’Angelo alla pista di pattinaggio di Sant’Angelo in Campo, a Lucca. L’appuntamento è per sabato (24 ottobre) dalle 12 e per domenica (25 ottobre) dalle 11, con un programma pensato per grandi e piccoli e con la collaborazione di Paesi e Quartieri Lucca, della sezione soci Lucca di Unicoop Firenze e del birrificio La Petrognola, che porta la sua birra artigianale.

Sabato le cucine aprono alle 12. A grande richiesta di coloro che hanno partecipato alle scorse edizioni sono stati messi in produzione i tordelli della Festa del tordello, che si trovano nel menù insieme a salsicce e fagioli, arrosti, hot dog, castagne, necci con ricotta e Nutella e birra alla castagna.

Per i bambini sia sabato sia domenica, dalle 15 alle 18, l’associazione Acchiappasogni propone laboratori a tema. In entrambi i giorni ci sarà anche l’Arca di Noè asd, fattoria e maneggio, con Alfredo Matteuzzi ed Erica Picchi e i loro cavalli.

Sabato alle 17 è in programma l’esibizione della scuola di tango argentino Alkimia Tango Project di Paolo Savoli, con lezione gratuita.

Domenica si parte con l’apertura alle 11. Alle 15,30 e alle 15,45 salgono sul palco Mirco Francesconi e Milena Cervelli della scuola Mm Passione Danza Lucca. Alle 16,30 è la volta del ballo country con la Western Soul Country Line Dance. Alle 17,15 va in scena l’esibizione di Wing Chun Kuen, un’autodifesa che non si basa sulla forza ma sull’abilità, la strategia e la logica, capacità che possono essere sviluppate ben oltre le sole doti fisiche. Alle 18 e alle 18,15 chiude Ornella Caponero con Vriska, con uno spettacolo di fuoco tra hula hoop, Palmini e ventagli, che sarà presente dal pomeriggio anche con i trampoli.

In caso di pioggia la festa è rinviata a sabato (7 novembre) e domenica (8 novembre).