decoro e partecipazione|
La comunità filippina ripulisce Mura e spalti
L’iniziativa autonoma è piaciuta all’amministrazione comunale, che li vuole ringraziare pubblicamente
La comunità filippina lucchese si è impegnata nella pulizia di alcune aree verdi della città. L’iniziativa volontaria di raccolta dei rifiuti e pulizia ha visto i partecipanti impegnati in prima persona nella cura degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle Mura ed ai suoi spalti, contribuendo a rendere più puliti, decorosi e accoglienti luoghi frequentati quotidianamente da cittadini e visitatori.
L’amministrazione comunale di Lucca esprime il proprio plauso e ringraziamento per l’iniziativa che rappresenta un esempio positivo di collaborazione e partecipazione attiva alla tutela del territorio, in linea con l’impegno quotidiano dell’amministrazione comunale e della società che gestisce i servizi di igiene urbana per una Lucca sempre più pulita, sostenibile e attenta al proprio patrimonio ambientale.
“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento – dichiarano congiuntamente l’assessore all’ambiente Cristina Consani e l’assessore con delega alle Mura Remo Santini – alla comunità filippina di Lucca per questa bellissima iniziativa, che testimonia un profondo senso di appartenenza e di responsabilità verso la nostra città. Prendersi cura degli spazi pubblici significa prendersi cura dell’intera comunità, contribuendo a preservare un patrimonio che appartiene a tutti. Un gesto che assume un valore ancora più significativo perché nasce spontaneamente dalla volontà di cittadini che hanno scelto di dedicare il proprio tempo e le proprie energie al bene comune.
È anche un bellissimo esempio di integrazione, che dimostra come l’amore per Lucca e il rispetto del suo patrimonio possano unire persone di origini e culture diverse. Come amministrazione, insieme a Sistema Ambiente, lavoriamo ogni giorno per garantire il decoro e la pulizia della città, ma siamo convinti che la collaborazione dei cittadini rappresenti un valore aggiunto fondamentale. Iniziative come questa meritano di essere valorizzate e incoraggiate, perché contribuiscono a diffondere una cultura del rispetto, della partecipazione e della responsabilità collettiva”.