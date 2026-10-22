La comunità filippina ripulisce Mura e spalti

La comunità filippina lucchese si è impegnata nella pulizia di alcune aree verdi della città. L’iniziativa volontaria di raccolta dei rifiuti e pulizia ha visto i partecipanti impegnati in prima persona nella cura degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle Mura ed ai suoi spalti, contribuendo a rendere più puliti, decorosi e accoglienti luoghi frequentati quotidianamente da cittadini e visitatori.

L’amministrazione comunale di Lucca esprime il proprio plauso e ringraziamento per l’iniziativa che rappresenta un esempio positivo di collaborazione e partecipazione attiva alla tutela del territorio, in linea con l’impegno quotidiano dell’amministrazione comunale e della società che gestisce i servizi di igiene urbana per una Lucca sempre più pulita, sostenibile e attenta al proprio patrimonio ambientale.

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento – dichiarano congiuntamente l’assessore all’ambiente Cristina Consani e l’assessore con delega alle Mura Remo Santini – alla comunità filippina di Lucca per questa bellissima iniziativa, che testimonia un profondo senso di appartenenza e di responsabilità verso la nostra città. Prendersi cura degli spazi pubblici significa prendersi cura dell’intera comunità, contribuendo a preservare un patrimonio che appartiene a tutti. Un gesto che assume un valore ancora più significativo perché nasce spontaneamente dalla volontà di cittadini che hanno scelto di dedicare il proprio tempo e le proprie energie al bene comune.