L’Ordine dei Medici di Lucca promuove il convegno ‘Le certificazioni: luci, ombre e novità’

Le certificazioni: luci, ombre e novità. Questo il tema del convegno promosso dall’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, con il contributo della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che si svogerà sabato (24 ottobre) nell’auditorium di San Micheletto.

La mattinata sarà dedicata a un approfondimento sul ruolo della certificazione e sulla sua evoluzione, con particolare attenzione al valore attribuitole in ambito giudiziario e ai possibili conflitti tra certificati e testimonianze. Seguiranno interventi specialistici sulla certificazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità civile e lavorativa, certificazione pubblica e responsabilità civile e penale, con esempi pratici a cura di professionisti del settore.