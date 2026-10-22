L'appuntamento|
L’Ordine dei Medici di Lucca promuove il convegno ‘Le certificazioni: luci, ombre e novità’
Sabato (24 ottobre) all’Auditorium di San Micheletto un focus su aspetti medico-legali e sulla nuova normativa in vigore da gennaio 2027
Le certificazioni: luci, ombre e novità. Questo il tema del convegno promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, con il contributo della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che si svogerà sabato (24 ottobre) nell’auditorium di San Micheletto.
Saranno presenti le massime cariche della FNOMCeO: Filippo Anelli (Presidente Nazionale); Andrea Senna (Presidente CAO Nazionale); Giuseppe Magro (Presidente CAO Regionale); Roberto Monaco (Segretario Nazionale FNOMCeO); Antonio Natale (Segretario Nazionale CAO). A fare gli onori di casa il presidente dell’Ordine lucchese, Umberto Quiriconi e il presidente della Commissione Odontoiatri di Lucca Luigi Vasco Nardi.
Il convegno si articolerà in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, dedicate rispettivamente al valore della certificazione in ambito medico-legale e alle novità introdotte dalla riforma della disabilità, in vigore su tutto il territorio nazionale da gennaio 2027.
La mattinata sarà dedicata a un approfondimento sul ruolo della certificazione e sulla sua evoluzione, con particolare attenzione al valore attribuitole in ambito giudiziario e ai possibili conflitti tra certificati e testimonianze. Seguiranno interventi specialistici sulla certificazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità civile e lavorativa, certificazione pubblica e responsabilità civile e penale, con esempi pratici a cura di professionisti del settore.
La sessione pomeridiana si concentrerà invece sugli aspetti operativi della nuova normativa sulla disabilità. Il programma prevede un’introduzione generale alla riforma, un approfondimento sulle finalità e sulle modalità di compilazione del certificato introduttivo, un focus sui criteri di valutazione dell’intrasportabilità e un’analisi del questionario WHODAS, strumento utilizzato per valutare il funzionamento e le difficoltà della persona nelle attività quotidiane.
Tanti gli interventi previsti: Luca Nocco (Avvocato, consulente legale OMCeO Lucca,) Renato Bertolucci (Psicologo Psicoterapeuta, già Giudice Onorario Trib. Minori di Firenze); Gabriele Calcinai (Responsabile Centro medico legale Inail di Lucca e Massa Carrara); Filippo Teresi (Responsabile Centro medico legale Inps di Lucca, Consigliere OMCeO Lucca); Diana Bonuccelli (Responsabile Medicina Legale ASL Toscana Nord Ovest Zona Lucca); Ilaria Marradi (Medico Legale libero professionista); Umberto Quiriconi (Presidente OMCeO Lucca); Luigi Vasco Nardi (Presidente Cao Lucca); Carlo Blasi (Responsabile del Centro medico legale Inps di Firenze, coordinatore regione Toscana); Tommaso Candelori (Responsabile del Centro medico legale Inps di Massa Carrara) e Valeria Marino (Dirigente medico presso Centro medico legale Inps di Lucca).
Moderano i medici legali Gilberto Martinelli e Filippo Teresi.
Il convegno prenderà il via alle 8,45 per concludersi alle 17. L’evento è aperto alla cittadinanza.
Scarica qui il programma completo Convegno Le certicazioni 24 ottobre