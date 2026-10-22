Lucca Comics, 50mila posti e 20 treni in più per raggiungere la manifestazione

Il sabato e la domenica previsti nuovi orari per le corse delle linee Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio e Pisa-Lucca-Aulla

Saranno 160 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di oltre 450mila posti, per raggiungere Lucca in occasione del Lucca Comics 2026, in programma dal 28 ottobre all’1 novembre. Un’offerta che incrementa di circa 20 treni e 50mila posti quella offerta nel 2025.

La principale novità di questa edizione 2026 riguarda invece sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre,tradizionalmente caratterizzate dai maggiori volumi di traffico. In queste due giornate sono previsti nuovi orari per i treni delle linee Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio e Pisa-Lucca-Aulla. L’introduzione di questa nuova programmazione ha l’obiettivo di incrementare l’offerta ferroviaria, la regolarità e la puntualità del servizio.

Il programma completo dei treni ordinari e straordinari sulle tratte Firenze–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca, Lucca–Aulla è aggiornato e consultabile su trenitalia.com.

Sono inoltre previsti collegamenti diretti da e per Lucca con Chiusi, La Spezia e Roma, attraverso una coppia di treni dedicati per ciascuna relazione.

Per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori, l’incremento del numero dei treni in circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio. Si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione con largo anticipo.

I biglietti possono essere acquistati in stazione, anche nelle biglietterie automatiche e alle validatrici con pittogramma Tap&Tap, online tramite sito e App Trenitalia e in tutti i punti vendita autorizzati.