Osservare Lucca da una prospettiva diversa: torna il Trekking Urbano sulle orme di San Francesco

Lucca rinnova il suo appuntamento con la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, giunta alla 23esima edizione, e invita cittadini e visitatori a riscoprire la città attraverso un percorso che intreccia storia, arte, natura e spiritualità. L’iniziativa, in programma domenica (25 ottobre), si inserisce nel calendario nazionale dedicato quest’anno al tema San Francesco 1226-2026: sulle tracce dell’essenziale, in occasione degli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi.

Un’opportunità per osservare Lucca da una prospettiva diversa, riscoprendone luoghi, storie e suggestioni attraverso il piacere di camminare. Il trekking urbano rappresenta infatti una forma di turismo lento e sostenibile, capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale con il benessere delle persone e il rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa è coordinata dall’ufficio turismo del comune di Lucca con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio cittadino attraverso esperienze accessibili, sostenibili e capaci di coinvolgere tanto i visitatori quanto gli stessi lucchesi.

Il percorso scelto per l’edizione 2026, dal titolo Sulle orme di San Francesco a Lucca: arte, natura e spiritualità, prenderà il via da piazza San Francesco, cuore di uno dei quartieri più autentici del centro storico. Proprio qui, nel 1228, appena due anni dopo la morte del Santo, i Frati Minori iniziarono la costruzione di una piccola chiesa nell’area allora conosciuta come ‘Fratta’, all’esterno della cinta muraria duecentesca.

Nel corso degli otto secoli successivi, il Complesso monumentale di San Francesco si è trasformato in uno dei luoghi più significativi del patrimonio artistico e culturale lucchese. I partecipanti potranno scoprirne la storia attraverso la visita alla grande chiesa intitolata al santo e ai tre chiostri trecenteschi, che custodiscono importanti testimonianze del passato, tra cui numerose sepolture medievali.

L’itinerario proseguirà quindi lungo le mura urbane, dal baluardo San Salvatore al baluardo San Regolo, attraversando uno dei paesaggi più caratteristici della città, reso ancora più suggestivo dai colori autunnali degli alberi.

La passeggiata si concluderà all’Orto botanico, dove i partecipanti saranno accompagnati in un percorso naturalistico alla scoperta delle ricchezze vegetali del giardino. A completare l’esperienza sarà un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione delle cosiddette ‘bombe di semi’, accompagnate da messaggi ispirati alla visione francescana della natura e al linguaggio dei fiori. Un’attività simbolica e partecipativa che richiama il rapporto di armonia tra uomo e ambiente, elemento centrale del messaggio di San Francesco.

Le visite guidate saranno a cura dell’associazione Lucca Info&Guide e dell’associazione AdiPa., che accompagnerà i partecipanti nella parte naturalistica all’interno dell’Orto botanico.

Sono previste due partenze, alle 11 e alle 14,30, ciascuna riservata a un gruppo di massimo 20 partecipanti. Il percorso, lungo circa 3 chilometri, avrà una durata indicativa di 2-2,5 ore e presenta un livello di difficoltà basso.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.