Punti prelievo nella Piana di Lucca, le precisazioni dell’Asl: “Prenotazioni fuori Lucca in caso di necessità di laboratori specializzati”

Elemento centrale del nuovo modello organizzativo è il sistema Zerocode: ci si può rivolgere anche alle farmacie Cup e alle Oss in sede

In merito alle modifiche che l’azienda Usl Toscana nord ovest apporterà all’organizzazione dei punti prelievo nella Piana di Lucca, l’azienda ha fornito alcune informazioni utili ai cittadini, per spiegare che le modifiche introdotte hanno lo scopo di rendere il servizio prelievi più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze delle persone.

Grazie alla riorganizzazione dei punti prelievo, iniziata già prima dell’estate, il numero di prelievi effettuati è aumentato di quasi 100 prestazioni al giorno.

Elemento centrale del nuovo modello organizzativo è il sistema Zerocode. Grazie alla prenotazione, i cittadini possono ottenere l’appuntamento in tempi rapidi, spesso entro uno o due giorni dalla richiesta, evitando attese inutili negli ambulatori e migliorando il comfort e la sicurezza degli utenti. L’azienda è consapevole che in alcuni casi possano verificarsi difficoltà. Quando un appuntamento non risulta disponibile oppure non compare una sede nella provincia di Lucca, le cause sono generalmente riconducibili a un codice errato riportato nell’impegnativa o alla presenza di esami che devono essere processati in laboratori situati in altre province.

Per supportare i cittadini nella risoluzione di queste situazioni sono disponibili diversi canali di assistenza con cui esporre un problema ed essere aiutati nella sua risoluzione: email: help.saluteonline@regione.toscana.it; numero verde da rete fissa 800.004.477; numero da cellulare 06.77619420; numero telefonico del Centro prelievi di Lucca 0583.449418, attivo dalle 11 alle 12,30.

Anche per le impegnative rosse non dematerializzate, che non possono essere prenotate attraverso Zerocode, i cittadini possono rivolgersi direttamente al Centro prelievi di Lucca allo stesso recapito telefonico.

Particolare attenzione è rivolta alle persone che hanno minore familiarità con gli strumenti digitali. Le farmacie abilitate ai servizi Cup effettuano gratuitamente le prenotazioni sul sistema Zerocode, offrendo un supporto concreto a chi necessita di assistenza. Inoltre, ogni mattina al Centro prelievi di Campo di Marte sono presenti operatori socio-sanitari (Oss) che aiutano gli utenti nell’accesso ai servizi.

L’azienda ricorda inoltre che restano pienamente operative le attività svolte dalle associazioni convenzionate del territorio, dove i prelievi vengono effettuati con accesso diretto. È disponibile l’elenco completo delle sedi e dei riferimenti sul sito aziendale a questo link.

Per alcune categorie di utenti l’accesso diretto continua a essere garantito anche presso il Centro prelievi di Campo di Marte. Si tratta dei pazienti oncologici, delle donne in gravidanza, dei controlli della terapia anticoagulante e delle situazioni urgenti.

Infine, è sempre attivo il servizio di prelievo domiciliare per le persone con difficoltà di mobilità, attivabile con richiesta del medico curante.