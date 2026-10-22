Salute sessuale e affettiva: successo per l’iniziativa del Consultorio con i giovani richiedenti asilo

Si è trattato di tre ore di dialogo aperto e senza pregiudizi su relazioni, infezioni sessualmente trasmissibili e prevenzione

Proseguono gli incontri di educazione alla salute promossi dal Consultorio della Zona distretto Piana di Lucca, diretto da Patrizia Fistesmaire, nell’ambito del progetto Prosit, dedicato alla promozione della salute fisica e mentale e all’accesso ai servizi sociosanitari delle persone migranti.

Ieri (21 ottobre) il Consultorio ha accolto 25 minori stranieri e richiedenti asilo della Cooperativa Odissea per un incontro dedicato alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e all’educazione sessuale e affettiva.

Hanno partecipato il ginecologo Stefano Basile, la psicologa Frediana Barbieri e l’ostetrica del Consultorio Giulia Lucchesi, insieme a Lisa Carrara, referente del progetto Prosit, agli educatori ed educatrici e ai mediatori e mediatrici linguistico-culturali della Cooperativa.

Si è trattato di tre ore di confronto e partecipazione attiva, durante le quali i ragazzi hanno posto domande, condiviso dubbi e approfondito temi legati alla sessualità, alla prevenzione e alle relazioni, in un contesto di ascolto e senza giudizio.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per promuovere una cultura della salute e del benessere maschile fondata su conoscenza, protezione, sicurezza e responsabilità, nella consapevolezza che prendersi cura di sé significa anche prendersi cura degli altri.

Il confronto tra culture rappresenta inoltre un’importante opportunità di conoscenza e arricchimento reciproco anche per gli operatori e le operatrici dei servizi. Conoscere esperienze, bisogni e differenti rappresentazioni della salute è infatti fondamentale per migliorare la capacità di ascolto, prevenzione e cura.