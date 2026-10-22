Strada chiusa a Sant’Ilario, la comunità non ci sta: “Viabilità alternativa pericolosa, serve riapertura a fasce orarie”

La notizia della chiusura di via per Pieve di Brancoli, nella frazione di Sant’Ilario di Brancoli, ha colto di sorpresa l’intera comunità. L’ordinanza di interruzione della strada — scattata a seguito dei lavori di messa in sicurezza e ricostruzione del versante colpito da una frana, con un cantiere che si preannuncia lungo e la cui conclusione è stimata nell’aprile del prossimo anno — ha scatenato la forte protesta dei residenti.

La cittadinanza lamenta non solo i disagi logistici legati alla cantierizzazione, ma soprattutto le modalità e i tempi con cui la chiusura è stata comunicata, lasciando i paesi della zona privi di un’alternativa sicura ed efficiente.

A far infuriare gli abitanti è prima di tutto la gestione della comunicazione istituzionale: “ Chiediamo spiegazioni su questa chiusura improvvisa – dichiarano i cittadini –, comunicata la mattina stessa senza alcun preavviso. Di punto in bianco, proprio subito dopo la Sagra dei Ballocciori che ha visto la presenza di tantissima gente, hanno chiuso la strada adducendo ‘problemi di cedimento’. C’è qualcosa che non quadra: ci lasciano senza la via principale di collegamento e il pensiero va subito alle emergenze. Se succede qualcosa e deve intervenire un’ambulanza, i tempi di percorrenza diventano inaccettabili”.

Con la via principale sbarrata, l’unica alternativa rimasta è rappresentata dalla stradina secondaria che passa da San Giusto di Brancoli. Un percorso che, tuttavia, si rivela del tutto inadeguato a sostenere il traffico e le esigenze quotidiane della popolazione: “La strada che hanno chiuso è l’asse viario principale che utilizziamo quotidianamente da diversi paesi – aggiungono –. L’unica alternativa rimasta è una via molto più piccola che corre dall’altra parte del paese, quella di San Giusto di Brancoli, ma presenta enormi criticità. È estremamente stretta, il che la rende pericolosa per il passaggio dei pulmini che trasportano i bambini a scuola. Quando si incrociano due automobili, ci sono punti in cui non c’è spazio sufficiente né per accostare né per fare manovra. Per di più, trovandosi a ridosso del monte, la strada soffre già di problemi di frane e smottamenti“.

“La strada di San Giusto mostra tratti con evidenti criticità legate al rischio idrogeologico, che mettono fortemente in dubbio la sicurezza e la capacità di sostenere il flusso di traffico previsto – concludono –. È un problema enorme per chi deve recarsi al lavoro e per chi deve mandare i figli a scuola. Chiediamo con forza che venga almeno valutata la possibilità di consentire il passaggio a fasce orarie prestabilite durante la giornata“.