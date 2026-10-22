La conferma|
Summer, concerto solo sugli spalti? Pardini: “Non esiste un limite di eventi in quell’area”
Ancora da stabilire se sarà possibile usare l’area di piazza Napoleone: “Dialogo costante e improntato alla massima collaborazioe”
Lucca Summer Festival 2027, per adesso tutti i concerti previsti saranno sugli spalti delle mura, ancora da valutare la possibilità di poterli tenere anche in piazza Napoleone. Il protocollo tra Comune di Lucca e la Soprintendenza non prevede un numero limite di eventi nell’area del Campo Balilla.
“Sui concerti del Lucca Summer Festival voglio ribadire che, allo stato attuale, non esiste alcuna criticità rispetto agli eventi già annunciati – afferma il sindaco di Lucca, Mario Pardini -. Il protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune e Soprintendenza per l’utilizzo degli spalti delle Mura non stabilisce infatti un limite al numero di concerti, ma regola i giorni complessivi di utilizzo dell’area. Lo stesso accordo contempla, peraltro, la possibilità di ospitare tutti i concerti nell’area dell’ex Campo Balilla. Non ci sono quindi elementi di novità rispetto a quanto già formalmente concordato”.
“Diverso è il ragionamento su piazza Grande, dove la presenza del cantiere di Palazzo Ducale rende necessaria una valutazione specifica, da effettuare insieme agli enti competenti, per verificare le condizioni e l’opportunità di ospitare eventi in quella sede. Tengo a sottolineare che tra il Comune e la Soprintendenza esiste un rapporto di piena fiducia, rispetto reciproco e collaborazione istituzionale, consolidato nel tempo e mai venuto meno. È proprio attraverso questo confronto costruttivo che abbiamo sempre individuato le soluzioni migliori per la città e continueremo a farlo. Allo stesso modo, il dialogo con gli organizzatori del Lucca Summer Festival è costante e improntato alla massima collaborazione. La volontà di tutti è quella di lavorare insieme, con equilibrio e responsabilità, per garantire la tutela del nostro patrimonio storico e culturale e, al tempo stesso, valorizzare una manifestazione che rappresenta da anni un’eccellenza e una straordinaria opportunità per Lucca”.