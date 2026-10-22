Summer, concerto solo sugli spalti? Pardini: “Non esiste un limite di eventi in quell’area”

“Diverso è il ragionamento su piazza Grande, dove la presenza del cantiere di Palazzo Ducale rende necessaria una valutazione specifica, da effettuare insieme agli enti competenti, per verificare le condizioni e l’opportunità di ospitare eventi in quella sede. Tengo a sottolineare che tra il Comune e la Soprintendenza esiste un rapporto di piena fiducia, rispetto reciproco e collaborazione istituzionale, consolidato nel tempo e mai venuto meno. È proprio attraverso questo confronto costruttivo che abbiamo sempre individuato le soluzioni migliori per la città e continueremo a farlo. Allo stesso modo, il dialogo con gli organizzatori del Lucca Summer Festival è costante e improntato alla massima collaborazione. La volontà di tutti è quella di lavorare insieme, con equilibrio e responsabilità, per garantire la tutela del nostro patrimonio storico e culturale e, al tempo stesso, valorizzare una manifestazione che rappresenta da anni un’eccellenza e una straordinaria opportunità per Lucca”.