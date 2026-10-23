A Palazzo Orsetti l’incontro tra il sindaco Mario Pardini e il Console Usa a Firenze Joe Tordella

Sono stati affrontati temi come il turismo, la comunità americana in Toscana, l’innovazione tecnologica e le start-up locali

Il sindaco Mario Pardini ha ricevuto oggi (23 ottobre) a Palazzo Orsetti il Console Generale del Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze, Joe Tordella. L’incontro è stato l’occasione per rinnovare e rafforzare la vicinanza fra la città di Lucca e gli Stati Uniti d’America, con particolare attenzione al tessuto culturale ed imprenditoriale che unisce idealmente ed istituzionalmente le due realtà. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche temi sensibili come il turismo, la comunità americana in Toscana, l’innovazione tecnologica e le start-up locali.

Joe Tordella ha assunto l’incarico di Console Generale ad agosto di quest’anno. Prima di questo incarico, ha prestato servizio come Vice Capo Missione nell’Ambasciata degli Stati Uniti a La Paz, in Bolivia. In precedenza, Tordella ha diretto la comunicazione relativa alle politiche e ai programmi del Dipartimento di Stato per l’emisfero occidentale e ha ricoperto il ruolo di assistente speciale di direttore globale per la diplomazia pubblica statunitense.