Anche Volt prende posizione sull’occupazione del Passaglia: “Dietro quella protesta ci sono ragazzi che meritano ascolto”

“Diciamo spesso ai ragazzi che questi sono gli anni più belli della loro vita. Forse dovremmo chiedere più spesso come li stanno vivendo – scrive Alessandro Bassetti, portavoce di Volt Europa Lucca, intervenendo sulla protesta degli studenti del liceo Passaglia -. Dietro uno striscione ci sono volti, storie, persone che stanno crescendo e cercando di capire quale posto potranno avere nel mondo. Non possiamo sapere cosa provano senza ascoltarli. Possiamo però scegliere di esserci, dedicare loro tempo, fare domande e prendere sul serio le risposte. Anche quelle che ci mettono a disagio”.

“Si può dissentire dalle loro idee e discutere delle forme della protesta – prosegue la nota -. Ma il confronto comincia dal riconoscere il valore di chi abbiamo davanti. Ricordiamoci quanto contava, alla loro età, incontrare un adulto disposto ad ascoltare davvero. E quanto faceva male sentirsi liquidati prima ancora di aver finito di parlare”.