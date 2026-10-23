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Anche Volt prende posizione sull’occupazione del Passaglia: “Dietro quella protesta ci sono ragazzi che meritano ascolto”

23 ottobre 2026 | 13:09
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di Redazione

Redazione

Anche Volt prende posizione sull&#8217;occupazione del Passaglia: &#8220;Dietro quella protesta ci sono ragazzi che meritano ascolto&#8221;

Volt chiede alla dirigenza scolastica e alle istituzioni competenti un incontro con i rappresentanti scolastici per conoscere le loro richieste per dargli risposte chiare

L’occupazione di tutte le sedi del Liceo “Passaglia”, che è iniziata ieri (22 ottobre), ha portato la politica cittadina a schierarsi. Anche Volt dice la propria sulla situazione cercando di riportare l’attenzione sulle richieste e le proteste degli studenti.

“Diciamo spesso ai ragazzi che questi sono gli anni più belli della loro vita. Forse dovremmo chiedere più spesso come li stanno vivendo – scrive Alessandro Bassetti, portavoce di Volt Europa Lucca, intervenendo sulla protesta degli studenti del liceo Passaglia -. Dietro uno striscione ci sono volti, storie, persone che stanno crescendo e cercando di capire quale posto potranno avere nel mondo. Non possiamo sapere cosa provano senza ascoltarli. Possiamo però scegliere di esserci, dedicare loro tempo, fare domande e prendere sul serio le risposte. Anche quelle che ci mettono a disagio”.
“Si può dissentire dalle loro idee e discutere delle forme della protesta – prosegue la nota -. Ma il confronto comincia dal riconoscere il valore di chi abbiamo davanti. Ricordiamoci quanto contava, alla loro età, incontrare un adulto disposto ad ascoltare davvero. E quanto faceva male sentirsi liquidati prima ancora di aver finito di parlare”.

Volt Europa Lucca chiede alla dirigenza scolastica e alle istituzioni competenti di favorire un incontro con i rappresentanti degli studenti, per conoscere le loro richieste e dare risposte chiare.

“Non serve promettere che tutto sarà facile o che ogni richiesta potrà essere accolta – concludono -. Serve la sincerità di spiegare, la disponibilità a confrontarsi e la responsabilità di mantenere gli impegni. Diciamo ai ragazzi che il futuro è loro. Facciamogli sentire che, nel costruirlo, non sono soli“.

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