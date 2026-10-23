Lucca Comics & Games, via a nuove ordinanze: vietati bottiglie in vetro e artisti di strada, cambia la viabilità

Cinque ordinanze del Comune di Lucca, datate 22 e 23 ottobre, definiscono altre regole per Lucca Comics & Games, in programma da mercoledì (28 ottobre) a domenica (1 novembre) nel centro storico e nell’immediata periferia.

I provvedimenti riguardano il divieto di vendita di bevande in vetro, lo stop alle esibizioni degli artisti di strada, i divieti di sosta e di transito, lo spostamento dei terminal degli autobus e le deviazioni del trasporto pubblico locale. Molte misure scattano già da lunedì (26 ottobre) e da martedì (27 ottobre) per consentire gli allestimenti.

Niente vetro. Dalle 8 di mercoledì 28 alle 22 di domenica 1 è vietata la vendita e la somministrazione, anche con distributori automatici, di alimenti e bevande in contenitori di vetro. Il divieto, chiesto dalla questura per ragioni di ordine pubblico e per limitare la dispersione di bottiglie, vale nel centro storico e lungo i viali di circonvallazione, vicino alla stazione e al Polo Fiere, e si estende agli ambulanti autorizzati. Fa eccezione solo la somministrazione al tavolo insieme ai pasti. Nella grande distribuzione dentro le mura non si possono vendere bevande in vetro; fuori dalle mura il divieto riguarda solo quelle alcoliche. Gli esercenti devono informare i clienti con cartelli all’ingresso. Resta valida l’ordinanza 1051 del 2019 e chi viola le regole rischia la sanzione prevista dal regolamento di polizia urbana, con la sospensione dell’attività in caso di recidiva.

Artisti di strada. Negli stessi giorni sono vietate le esibizioni nel centro storico e sulle mura urbane, per evitare assembramenti legati al forte afflusso di visitatori. La sanzione va da 500 a 5mila euro. Le prenotazioni sull’app Open Stage, usata per registrare le esibizioni, vengono sospese.

Sosta. Il divieto con rimozione forzata scatta da lunedì in piazzale Ricasoli lato ovest, con eccezione per i taxi, e dalle 8 dello stesso giorno in piazzale Umberto I lato ovest. Dalle 18 di martedì riguarda piazza Santa Maria, via Bacchettoni e gli stalli moto di viale Regina Margherita. Dalle 7 di mercoledì alle 23 di domenica si aggiungono viale Regina Margherita, piazza Curtatone, via Nottolini, via Urbiciani, via Civitali, via della Formica, piazzale Boccherini, piazzale Martiri della Libertà, viale Cadorna e diverse strade di San Concordio e Sorbano del Giudice. Dalle 5,30 di mercoledì il divieto vale anche nel lato sud di viale Cavour, con la soppressione delle fermate del trasporto pubblico locale. Previsti stalli per taxi e noleggio con conducente, e un’area per i bus sostitutivi di Trenitalia e Italo in viale Pacini.

Strade chiuse. Dalle 22 di martedì il fornice in uscita di Porta Sant’Anna è chiuso e quello in entrata funziona a senso unico alternato con semaforo per i veicoli autorizzati; in piazzale Verdi il transito è limitato a due corsie. Da Sant’Anna a via Geminiani e via Catalani l’accesso è riservato a residenti e autorizzati, mentre in via del Pallone il limite è di 10 chilometri orari. Dalle 6 di mercoledì Porta Santa Maria è accessibile solo agli autorizzati, mentre via Fillungo e via del Gonfalone sono chiuse dalle 8 alle 20. Dalle 8 alle 20 il transito veicolare è vietato, salvo categorie esentate, in viale Carducci, viale Cavour, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, viale della Repubblica e via Montanara, con limite di 30 chilometri orari per chi può passare. In viale Europa, sui viali di circonvallazione e nel centro storico non possono circolare i veicoli oltre 3,5 tonnellate, salvo rifiuti, trasporto pubblico, emergenza e mezzi per l’Esselunga di viale Carlo Del Prete dalle 8 alle 10. Tra via Nottolini, via della Formica, via Civitali e via Guidiccioni il transito è consentito a residenti, taxi, servizi pubblici e veicoli con ticket dei parcheggi straordinari Lenzi. Viale Europa potrà essere chiuso su disposizione della pubblica sicurezza e saranno spenti i varchi telematici di via San Leonardo, via delle Stallette, via del Gonfalone e via del Fosso.

Pedoni. Le sortite dalle mura ai baluardi San Paolino, Santa Croce, San Martino, San Salvatore, Cairoli e J. Escrivà De Balaguer sono vietate ai pedoni a tutte le ore; a San Colombano si passa solo in uscita dal centro dalle 7 alle 20,30. Il sottopasso ciclo-pedonale di piazzale Ricasoli è chiuso dalle 8 alle 20 e quello della stazione è vietato ai pedoni dalle 14 alle 21 fino a venerdì e dalle 9 alle 21 sabato e domenica, salvo persone con difficoltà motorie.