‘Porte aperte’ al centro civico di Pontetetto: un pomeriggio per conoscere le associazioni del territorio

Sarà possibile anche sperimentare nuove attività e contribuire con le proprie idee alla vita del quartiere

Un pomeriggio per conoscere le associazioni del territorio, sperimentare nuove attività e contribuire con le proprie idee alla vita del quartiere.

Domani (24 ottobre) dalle 15 alle 19, il Centro Civico di Pontetetto, in via del Giardino 286H a Lucca, propone Porte aperte, un’iniziativa rivolta a tutte le età, che il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Lucca, Marco Martorana, invita a conoscere e frequentare.

“I luoghi di incontro del territorio hanno un valore importante per la crescita dei più giovani – sottolinea Martorana –. Offrono occasioni per giocare, imparare, stringere relazioni e sentirsi parte di una comunità. Invito le famiglie a scoprire le attività del Centro Civico di Pontetetto e il lavoro delle associazioni che lo animano: una rete preziosa anche per contrastare l’isolamento e favorire il dialogo tra generazioni”.

Il programma prevede, dalle 15.30, tornei di biliardino e ping pong, giochi da tavolo, un laboratorio sui minerali, attività artistiche e manuali con materiali di riuso e un angolo fotografico dedicato ai ritratti divertenti. Con il laboratorio Artefatto sarà inoltre possibile contribuire alla realizzazione di un’installazione tessile con materiali di recupero. In apertura, alle 15 e alle 15.30, sono previste rispettivamente le prove dei corsi di pilates e di attività fisica adattata.

Nell’area centrale, alle 16.30, l’associazione Pons Tectus Odv ripercorrerà la storia di Lucca e Pontetetto attraverso le fotografie e le proprie attività. Alle 17 seguiranno le sfide di LiberaMente dell’associazione 50&Più, per allenare la mente con parole e giochi. Alle 18 spazio al ballo con la scuola Auserdance.

Alle 17.30 si terrà Dicci la tua! Aiutaci a migliorare il tuo centro, un tavolo di ascolto e confronto per raccogliere idee e proposte.

“Ascoltare chi vive il quartiere, dando spazio anche alla voce dei bambini e dei ragazzi, aiuta a costruire attività e servizi più vicini ai loro bisogni – aggiunge il garante – La partecipazione si coltiva attraverso occasioni concrete come questa, nelle quali ciascuno può portare il proprio contributo”.