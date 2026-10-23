San Cassiano a Vico, un mese dopo l’assemblea il Comune tace: “Servono risposte, subito dopo i Comics”

“Su traffico e sicurezza stradale, nessuna soluzione è stata prospettata per la situazione, sempre più angosciante, al plesso scolastico, né per la pericolosità di strade come in Via delle Ville, che i residenti percorrono ogni giorno con preoccupazione – scrivono dal Comitato -. Stessa cosa per le fognature e l’acquedotto, alcune zone del paese ne sono ancora prive e non è stato indicato alcun intervento né alcuna tempistica. La fibra ottica, altro tema affrontato nell’assemblea, manca la copertura in tutta la zona e, stando a quanto emerso dagli accessi agli atti, il Comune non ha in carico finanziamenti per portarla. Anche del mercato rionale non se ne sa nulla, la richiesta di un piccolo mercato settimanale avanzata per la prima volta nel novembre 2020, non ha mai avuto risposta. Non servirebbe solo a compensare la chiusura di merceria, cartoleria e negozio di ortofrutta, ma sarebbe un luogo di incontro per la comunità”.

“Il Comitato ringrazia le forze di opposizione presenti all’assemblea, che si sono subito attivate per ottenere chiarimenti – proseguono -. Le risposte ricevute dall’amministrazione sono state tuttavia vaghe e poco chiare. L’unico intervento visibile è stato lo sfalcio della vegetazione ai bordi di alcune strade, che il Comitato riconosce ma che non può bastare. Capiamo che in queste settimane l’amministrazione sia concentrata sull’organizzazione dell’evento dei Comics. Ma San Cassiano a Vico non può restare ai margini. Chiediamo che, subito dopo questo appuntamento, il Comune apra un confronto serio con il paese e ci fornisca risposte chiare, con impegni e tempi precisi. Dopo un mese di silenzio, i cittadini hanno diritto a sapere cosa intende fare l’amministrazione. Il Comitato – conclude -, resta a disposizione per un incontro con l’amministrazione e continuerà a raccogliere le istanze dei residenti, invitando chi voglia contribuire a unirsi al gruppo”.