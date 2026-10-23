Sciopero del comparto Sanità per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre

È stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata di venerdì prossimo (30 ottobre), indetto dai sindacati Usi-Cit e Usb e indirizzato a tutti i dipendenti della sanità pubblica e privata, del comparto e della dirigenza. L’Azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest, si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) anche affidati a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero.

Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. A tal proposito ricordiamo che i “servizi minimi essenziali” comprendono: il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non. Di conseguenza anche il personale tecnico per la preparazione dei pasti e degli altri servizi di base; I servizi di assistenza domiciliare; Le attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..); La vigilanza veterinaria; L’attività di protezione civile; Le attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici.