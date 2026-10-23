la rabbia|
Vivere il centro storico contro l’amministrazione Pardini: “Tappeto rosso alle serie tv, ostacoli per i cittadini”
Il comitato si interroga sulle priorità del Comune: “Nessuna attenzione per i giovani da valorizzare e ostacoli economici per chi vuole partecipare alla vita civica”
A Lucca se sei una produzione televisiva ti stendono il tappeto rosso. Se sei un cittadino, ti presentano il conto. Tre episodi, un’unica domanda: quali sono le vere priorità dell’Amministrazione Pardini?“.
Queste le parole del comitato Vivere il centro storico, che solleva alcuni interrogativi sulle scelte del Comune di Lucca.
“Primo: l’efficienza a comando – continua -. Per formalizzare le agevolazioni alla produzione televisiva de Il gioco delle palle, il Comune si è mosso con grande rapidità: permessi gratuiti, esenzioni, concessione di immobili e assistenza degli uffici. Quando si tratta di garantire agevolazioni a una produzione televisiva, la macchina amministrativa funziona alla perfezione! Secondo: i giovani meritevoli. Tra il 2022 e il 2026, 520 studenti, secondo l’ accordo fra Comune e organizzatore hanno ricevuto biglietti omaggio per il Summer Festival. Un’iniziativa apprezzabile. Ma perché il Sindaco non ha mai organizzato un’uscita pubblica per incontrarli e riconoscerne i meriti davanti alla città? I biglietti gratis ci saranno anche stati, ma la valorizzazione pubblica dei ragazzi no. Terzo: i cittadini. Per le produzioni televisive, ponti d’oro; per un’associazione che vuole riunirsi appena due ore in una sala comunale, una polizza assicurativa da 500 mila euro, oppure un deposito di 2 mila euro”.
“Ecco la doppia velocità della Giunta Pardini: massima disponibilità per chi porta visibilità, nessuna particolare attenzione per i giovani da valorizzare e ostacoli economici per chi vuole partecipare alla vita civica. Sindaco, la città non è un palcoscenico per le televisioni: è prima di tutto una comunità di cittadini. E un’Amministrazione dovrebbe dimostrare di saperli mettere al centro, non soltanto di saper regalare visibilità alla propria città con eventi sulla cui qualità ci sarebbe molto da discutere”, conclude il comitato.