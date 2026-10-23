Vivere il centro storico contro l’amministrazione Pardini: “Tappeto rosso alle serie tv, ostacoli per i cittadini”

A Lucca se sei una produzione televisiva ti stendono il tappeto rosso. Se sei un cittadino, ti presentano il conto. Tre episodi, un’unica domanda: quali sono le vere priorità dell’Amministrazione Pardini? “.

“Primo: l’efficienza a comando – continua -. Per formalizzare le agevolazioni alla produzione televisiva de Il gioco delle palle, il Comune si è mosso con grande rapidità: permessi gratuiti, esenzioni, concessione di immobili e assistenza degli uffici. Quando si tratta di garantire agevolazioni a una produzione televisiva, la macchina amministrativa funziona alla perfezione! Secondo: i giovani meritevoli. Tra il 2022 e il 2026, 520 studenti, secondo l’ accordo fra Comune e organizzatore hanno ricevuto biglietti omaggio per il Summer Festival. Un’iniziativa apprezzabile. Ma perché il Sindaco non ha mai organizzato un’uscita pubblica per incontrarli e riconoscerne i meriti davanti alla città? I biglietti gratis ci saranno anche stati, ma la valorizzazione pubblica dei ragazzi no. Terzo: i cittadini. Per le produzioni televisive, ponti d’oro; per un’associazione che vuole riunirsi appena due ore in una sala comunale, una polizza assicurativa da 500 mila euro, oppure un deposito di 2 mila euro”.