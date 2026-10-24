31 anni dalla maturità e l’abbraccio degli ex studenti della 5C del Nottolini

A 31 anni dalla maturità, gli ex studenti della 5C dell’Itg Nottolini di Lucca si sono ritrovati per un a cena all’insegna dell’amicizia, dei ricordi e della voglia di stare ancora insieme.

Una serata speciale, fatta di sorrisi, racconti, aneddoti e ricordi degli anni trascorsi sui banchi di scuola, quando sogni e speranze guardavano al futuro. Tra una risata e l’altra, il tempo sembrava essersi fermato, riportando tutti indietro a quegli anni indimenticabili.