Ordine dei Medici di Lucca: successo per il convegno ‘Le certificazioni: luci, ombre e novità’

Presenti i vertici della FNOMCeO e numerosi esperti, con un confronto sulle responsabilità dei professionisti e sulle sfide della sanità pubblica

L’auditorium di San Micheletto ha visto il tutto esaurito per l’evento nazionale organizzato dall’Ordine dei Medici di Lucca sul tema Le Certificazioni: luci, ombre e novità. Presenti le massime autorità della Federazione Nazionale. A introdurre i lavori del Convegno ii Presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca Umberto Quiriconi.

A portare i loro saluti Luigi Vasco Nardi, Presidente Cao Lucca, Filippo Anelli, Presidente Nazionale FNOMCeO, Andrea Senna, Presidente Cao Nazionale, Giuseppe Magro, Presidente Cao Regionale, Roberto Monaco, Segretario Nazionale FNOMCeO e il segretario Nazionale Cao Antonio Natale. A nome del sindaco Mario Pardini è intervenuto Alessandro Di vito, consigliere comunale e iscritto all’OMCeO di Lucca, e per la Asl la Stella Adami, coordinatrice del Dipartimento di Medicina Generale della Asl Nord Ovest. Ha portato i suoi saluti anche il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca Flaviano del Lago.

Tanti gli interventi che si sono succeduti in una riflessione di grande attualità, considerando che la certificazione costituisce uno degli atti medici più importanti. A ribadirlo anche il Presidente Nazionale della FNOMCeO, Filippo Anelli: “Quando firmiamo attestiamo ciò che abbiamo accertato con il nostro lavoro. Fare un certificato non è un atto formale, e anche i cittadini devono esserne consapevoli. Dobbiamo inoltre ricordarci che davanti a noi, nei nostri ambulatori, c’è una persona con una storia e la diagnosi ci aiuta a comprendere la sua condizione”.

Anelli ha voluto inoltre ricordare come “l’impoverimento della sanità pubblica pesa sull’intera rete di protezione sociale. Le stime richiamate dalle Regioni indicano per il 2028 uno scarto di quasi undici miliardi tra il finanziamento sanitario e il fabbisogno previsto. Ci dicono che le risorse mancano, allora è fondamentale discutere delle priorità con cui vengono utilizzate. E chi non ha i soldi per curarsi? Il prezzo più ingiusto lo paga chi rinuncia a curarsi, lo paga con la propria salute. E’ una ferita alla promessa di uguaglianza sulla quale abbiamo costruito il Servizio Sanitario Nazionale. Ed è una ferita alla fiducia che tiene insieme la comunità. Tocca a noi medici, allora mantenere viva questa promessa”.

Tanti i relatori che si sono succeduti e che hanno fornito molti spunti di riflessione nel corso dell’intera giornata di studio: Luca Nocco (Avvocato, consulente legale OMCeO Lucca,) Renato Bertolucci (Psicologo Psicoterapeuta, già Giudice Onorario Trib. Minori di Firenze); Gabriele Calcinai (Responsabile Centro medico legale Inail di Lucca e Massa Carrara); Filippo Teresi (Responsabile Centro medico legale Inps di Lucca, Consigliere OMCeO Lucca); Diana Bonuccelli (Responsabile Medicina Legale ASL Toscana Nord Ovest Zona Lucca); Ilaria Marradi (Medico Legale libero professionista); Umberto Quiriconi (Presidente OMCeO Lucca); Luigi Vasco Nardi (Presidente Cao Lucca); Carlo Blasi (Responsabile del Centro medico legale Inps di Firenze, coordinatore regione Toscana); Tommaso Candelori (Responsabile del Centro medico legale Inps di Massa Carrara) e Valeria Marino (Dirigente medico presso Centro medico legale Inps di Lucca).