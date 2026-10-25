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A Massa Macinaia la seconda serata di festa a 40 anni dalla vittoria del torneo Koala per il San Concordio

25 ottobre 2026 | 15:56
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di Redazione

Redazione

A Massa Macinaia la seconda serata di festa a 40 anni dalla vittoria del torneo Koala per il San Concordio

Una divertente serata a suon di pizza e amarcord per gli ex compagni di squadra, che sono già pronti a concedere il tris

Sabato 17 ottobre si è svolta la serata Koala bis..

Dopo la Corteccia, la famosa formazione del San Concordio quasi al completo, dopo 40 anni dalla vittoria del torneo più prestigioso a quel tempo in Toscana, si è ritrovata dopo le vacanze nella ‘boscaglia ‘di Massa Macinaia.

Tra pini, querce, volpi e cinghiali, è passata una divertente serata a suon di pizza e amarcord. E presto ci sarà anche la terza per finire l’anno di festeggiamenti del gruppo di amici.

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