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Scuola Pascoli, alunni e famiglie della 4C della primaria a cena per la pensione di un genitore

25 ottobre 2026 | 16:03
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di Redazione

Redazione

Scuola Pascoli, alunni e famiglie della 4C della primaria a cena per la pensione di un genitore

Nellalocation del ristorante Cantina di Alfredo tra musica, balli e brindisi è passata una serata piacevolissima per tutti

Gli alunni e le famiglie della 4C della scuola primaria Giovanni Pascoli del centro storico si sono ritrovati per festeggiare e fare le congratulazioni a un genitore appena andato in pensione.

Nellalocation del ristorante Cantina di Alfredo tra musica, balli e brindisi è passata una serata piacevolissima per tutti.

Un grazie speciale alla dottoressa Luisa Torre e alla vice Benedetta Baccelli, sempre disponibili e pronte a supportare ogni evento.

Dai presenti un augurio di buon Lucca Comics a tutti (questa settimana i ragazzi saranno in classe solo lunedì e martedì) in attesa della cena di fine anno alla Casina delle Rose. 