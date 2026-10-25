La festa|
Dalla Città/
Scuola Pascoli, alunni e famiglie della 4C della primaria a cena per la pensione di un genitore
25 ottobre 2026 | 16:03
Nellalocation del ristorante Cantina di Alfredo tra musica, balli e brindisi è passata una serata piacevolissima per tutti
Gli alunni e le famiglie della 4C della scuola primaria Giovanni Pascoli del centro storico si sono ritrovati per festeggiare e fare le congratulazioni a un genitore appena andato in pensione.
Nellalocation del ristorante Cantina di Alfredo tra musica, balli e brindisi è passata una serata piacevolissima per tutti.
Un grazie speciale alla dottoressa Luisa Torre e alla vice Benedetta Baccelli, sempre disponibili e pronte a supportare ogni evento.
Dai presenti un augurio di buon Lucca Comics a tutti (questa settimana i ragazzi saranno in classe solo lunedì e martedì) in attesa della cena di fine anno alla Casina delle Rose.