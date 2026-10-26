L'annuncio|
Aperture straordinarie per le farmacie cittadine in occasione dei Comics
Quattro strutture resteranno aperte anche al di là del turno di guardia per la giornata di domenica (1 novembre): ecco gli orari
In vista dell’ampio afflusso di visitatori previsto per l’edizione 2026 di Lucca Comics & Games, diverse farmacie del territorio comunale hanno programmato aperture straordinarie per garantire la copertura dei servizi sanitari nei giorni della manifestazione, andandosi ad aggiungere a quelle regolarmente previste in turno di guardia.
In particolare, per la giornata di domenica (1 novembre) sono state ufficializzate le seguenti aperture straordinarie nel centro storico e nelle aree limitrofe. La Farmacia Giannini Paola in piazza San Frediano 1 e la Farmacia Massagli del dottor Marconcini in piazza San Michele 36 effettueranno entrambe l’apertura con orario continuato dalle 9 alle 19.30. Resterà aperta con orario continuato anche la Farmacia Contucci in via Borgo Giannotti 413, che garantisce il servizio dalle 8,30 alle 20.
Infine, la Farmacia Lucca Farma (ex Angeli) situata in via Santa Lucia 6 sarà operativa nella stessa giornata festiva osservando l’orario spezzato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.