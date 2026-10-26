Aperture straordinarie per le farmacie cittadine in occasione dei Comics

In vista dell’ampio afflusso di visitatori previsto per l’edizione 2026 di Lucca Comics & Games, diverse farmacie del territorio comunale hanno programmato aperture straordinarie per garantire la copertura dei servizi sanitari nei giorni della manifestazione, andandosi ad aggiungere a quelle regolarmente previste in turno di guardia.

In particolare, per la giornata di domenica (1 novembre) sono state ufficializzate le seguenti aperture straordinarie nel centro storico e nelle aree limitrofe. La Farmacia Giannini Paola in piazza San Frediano 1 e la Farmacia Massagli del dottor Marconcini in piazza San Michele 36 effettueranno entrambe l’apertura con orario continuato dalle 9 alle 19.30. Resterà aperta con orario continuato anche la Farmacia Contucci in via Borgo Giannotti 413, che garantisce il servizio dalle 8,30 alle 20.