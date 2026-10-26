Confartigianato e il traffico: “Con l’asse suburbano rischio traffico caos su Pesciatina e Romana”

“Ci avviciniamo ai Comics, che di sicuro hanno il nostro plauso sia in termini di visibilità che sotto l’aspetto del lavoro, visto che sono numerose le aziende artigiane, lucchesi e non, che lavorano per l’allestimento dei padiglioni. Ma proprio i Comics ci spingono ad una riflessione che riguarda il traffico”. Inizia così una nota di Confartigianato Imprese Lucca. “Non vogliamo mettere sotto esame i flussi di veicoli in quei cinque giorni – aggiunge la nota – in quanto lo riteniamo per certi versi fisiologico visto l’arrivo di decine di migliaia di persone. Ma questo ci dà la possibilità di fare una riflessione più ad ampio raggio”.

“Stiamo osservando che proseguono spediti i lavori per la realizzazione dell’asse suburbano nella zona vicina a viale Castracani – va avanti la nota – . In determinate ore della giornata, il traffico proveniente da Capannori, tanto per intenderci, e che insiste su via Pesciatina, è praticamente congestionato. Lo stesso dicasi per la mole di veicoli che occupano via di Tiglio e via Romana, cioè le parallele di via Pesciatina. Da qui la domanda: quando sarà aperto un nuovo collegamento con l’asse suburbano, immaginiamo che la rotatoria tra via Pesciatina, via Dante Alighieri e viale Castracani sarà interessata da un ulteriore afflusso di veicoli”.

“Noi non siamo per le critiche fini a se stesse: ci domandiamo semmai se siano state prese delle misure per evitare un ulteriore congestionamento della viabilità con l’apertura dell’asse suburbano – prosegue la nota – . Potrebbe essere utile ad esempio una cartellonistica che prima della rotatoria suddetta inviti gli automobilisti a preferire vie alternative? Oppure un sistema – stile tutor autostradale – che grazie ad una telecamera collegata ad un pannello indichi in tempo reale, con una luce rossa ed una verde, il livello di traffico in zona così da consigliare ai conducenti tracciati alternativi?”.